У Мексиці під час екстреної посадки розбився літак, є загиблі

У центральній частині Мексики літак зазнав аварії під час спроби екстреної посадки. На борту перебували два пілоти та сім пасажирів, усіх семеро знайдено загиблими. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press, La Jornada.

За попередньою інформацією, літак вилетів з аеропорту Акапулько близько 12:00 до аеропорту Толука і мав приземлитися приблизно через пів години. Аварія сталася в промисловому районі Сан-Матео-Атенко, за 5 км від аеропорту Толука та близько 50 км на захід від Мехіко.

Координатор цивільної оборони штату Адріан Ернандес повідомив, що літак, ймовірно, намагався посадитися на футбольному полі, але врізався в металевий дах сусіднього підприємства, спричинивши масштабну пожежу.

Ернандес заявив, що на борту приватного літака перебували вісім пасажирів і два члени екіпажу, але через кілька годин після аварії були знайдені лише сім тіл