У Мексиці під час екстреної посадки розбився літак, є загиблі
Київ • УНН
У центральній частині Мексики літак зазнав аварії під час спроби екстреної посадки, семеро осіб знайдено загиблими. Аварія сталася у промисловому районі Сан-Матео-Атенко, за 5 км від аеропорту Толука.
У центральній частині Мексики літак зазнав аварії під час спроби екстреної посадки. На борту перебували два пілоти та сім пасажирів, усіх семеро знайдено загиблими. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press, La Jornada.
Деталі
За попередньою інформацією, літак вилетів з аеропорту Акапулько близько 12:00 до аеропорту Толука і мав приземлитися приблизно через пів години. Аварія сталася в промисловому районі Сан-Матео-Атенко, за 5 км від аеропорту Толука та близько 50 км на захід від Мехіко.
Координатор цивільної оборони штату Адріан Ернандес повідомив, що літак, ймовірно, намагався посадитися на футбольному полі, але врізався в металевий дах сусіднього підприємства, спричинивши масштабну пожежу.
Ернандес заявив, що на борту приватного літака перебували вісім пасажирів і два члени екіпажу, але через кілька годин після аварії були знайдені лише сім тіл
Через небезпеку поруч із місцем падіння, де зберігалися дизельні контейнери та бензобаки, довелося евакуювати чотири квартали і закрити кілька підприємств, включно з трьома магазинами.
Влада закликала людей не наближатися до зони аварії, де координуються рятувальні служби.
Генеральна прокуратура Мексики розпочала розслідування авіакатастрофи, направивши на місце експертів, співробітників Федеральної міністерської поліції та Агентства кримінальних розслідувань.
