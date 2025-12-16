$42.190.08
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 11016 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 7280 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 9218 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 9208 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 7790 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 6842 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13534 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 41647 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 35796 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
У Мексиці під час екстреної посадки розбився літак, є загиблі

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У центральній частині Мексики літак зазнав аварії під час спроби екстреної посадки, семеро осіб знайдено загиблими. Аварія сталася у промисловому районі Сан-Матео-Атенко, за 5 км від аеропорту Толука.

У Мексиці під час екстреної посадки розбився літак, є загиблі

У центральній частині Мексики літак зазнав аварії під час спроби екстреної посадки. На борту перебували два пілоти та сім пасажирів, усіх семеро знайдено загиблими. Про це інформує УНН з посиланням на Associated PressLa Jornada.  

Деталі

За попередньою інформацією, літак вилетів з аеропорту Акапулько близько 12:00 до аеропорту Толука і мав приземлитися приблизно через пів години. Аварія сталася в промисловому районі Сан-Матео-Атенко, за 5 км від аеропорту Толука та близько 50 км на захід від Мехіко.

Координатор цивільної оборони штату Адріан Ернандес повідомив, що літак, ймовірно, намагався посадитися на футбольному полі, але врізався в металевий дах сусіднього підприємства, спричинивши масштабну пожежу.

Ернандес заявив, що на борту приватного літака перебували вісім пасажирів і два члени екіпажу, але через кілька годин після аварії були знайдені лише сім тіл

- пише АР.

Через небезпеку поруч із місцем падіння, де зберігалися дизельні контейнери та бензобаки, довелося евакуювати чотири квартали і закрити кілька підприємств, включно з трьома магазинами.

Влада закликала людей не наближатися до зони аварії, де координуються рятувальні служби.

Генеральна прокуратура Мексики розпочала розслідування авіакатастрофи, направивши на місце експертів, співробітників Федеральної міністерської поліції та Агентства кримінальних розслідувань.

Нагадаємо

Індійський винищувач HAL Tejas розбився на авіашоу в Дубаї, внаслідок чого загинув пілот. Аварія сталася на території міжнародного аеропорту Аль-Мактум, де літак врізався в землю, утворивши вогняну кулю.

Авіакатастрофа у Кенії: загинули пілот та 10 європейських туристів28.10.25, 13:38 • 2838 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Техніка
Ассошіейтед Прес
Мехіко
Мексика
Дубай