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Повстанцы в ДР Конго объявили о прекращении огня по «гуманитарным причинам»

Повстанцы в ДР Конго объявили о прекращении огня по «гуманитарным причинам»

Киев  •  УНН

 • 8251 просмотра

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Альянс повстанческих группировок на востоке ДР Конго объявил о гуманитарном прекращении огня. По данным ООН, в недавних боях за Гому погибло 900 человек, более 400 тысяч стали беженцами.

Альянс повстанческих группировок на востоке Демократической Республики Конго объявил о гуманитарном прекращении огня со вторника, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В своем заявлении группировка, в которую входят повстанцы из движения M23, поддерживаемые Руандой, сослалась на «гуманитарные причины» прекращения огня после того, как она захватила территорию в восточных районах страны.

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ООН заявила, что по меньшей мере 900 человек были убиты и 2880 получили ранения в недавних боях в Гоме, крупнейшем восточном городе ДР Конго, и в его окрестностях после того, как город захватили повстанцы.

Страны G7 и ЕС осудили наступление как вопиющее нарушение суверенитета ДР Конго.

Альянс повстанческих группировок, известный как Альянс реки Конго, обвинил конголезских военных в убийстве людей с помощью самолетов для бомбардировки удерживаемых им территорий.

Он добавил, что не намерен захватывать какие-либо дополнительные территории, несмотря на то, что на прошлой неделе заявлял об обратном, и будет удерживать свои позиции.

В заявлении альянса говорится: «Мы подтверждаем нашу приверженность защите и обороне гражданского населения и наших позиций».

За последние три года в результате региональных боев сотни тысяч людей были перемещены. По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала 2025 года более 400 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Президент Руанды Поль Кагаме, который также является главнокомандующим Сил обороны Руанды, заявил, что не знает, находятся ли войска его страны в ДР Конго.

«Есть много вещей, о которых я не знаю. Но если вы хотите спросить меня, есть ли у Конго проблема, которая касается Руанды? И сделает ли Руанда что-то, чтобы защитить себя? Я сказал бы, 100%», - сказал он CNN в понедельник.

Между тем, правозащитные организации призывают усилить давление на Руанду, чтобы она отступила.

Министр связи ДР Конго Патрик Муйя призвал международное сообщество ввести санкции против Руанды.

«Необходимо принять твердое решение не только осудить, но и остановить действия Руанды, поскольку это неприемлемо, если вы хотите сохранить мир в Африке и в нашем регионе», - сказал Муйя агентству Reuters.

«Санкции - это минимум», - добавил он.

Президенты Конго и Руанды должны посетить региональный мирный саммит в Танзании в пятницу.

Учитывая 30 лет конфликта за плечами, ожидается, что любые переговоры, если они не прервутся, как это уже случалось несколько раз за последний год, могут затянуться на месяцы.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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