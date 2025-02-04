Повстанці в ДР Конго оголосили про припинення вогню з "гуманітарних причин"

ukenru
09:48 • 10603 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 33972 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 84186 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 117399 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150955 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208284 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168773 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150482 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124574 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109675 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 116006 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 119546 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 114185 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 118758 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 112856 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 168772 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 167441 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299972 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327981 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 263124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 44450 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 48166 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 114184 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 95243 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117738 перегляди
Актуальне
Повстанці в ДР Конго оголосили про припинення вогню з "гуманітарних причин"

Повстанці в ДР Конго оголосили про припинення вогню з "гуманітарних причин"

Київ • УНН

 • 23452 перегляди

Альянс повстанських угруповань на сході ДР Конго оголосив про гуманітарне припинення вогню. За даними ООН, у недавніх боях за Гому загинуло 900 осіб, понад 400 тисяч стали біженцями.

Альянс повстанських угруповань на сході Демократичної Республіки Конго оголосив про гуманітарне припинення вогню з вівторка, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У своїй заяві угруповання, у яке входять повстанці з руху M23, що підтримуються Руандою, послалося на "гуманітарні причини" припинення вогню після того, як воно захопило територію у східних районах країни.

Повстанці з угруповання M23 захопили місто Гома в Демократичній Республіці Конго27.01.25, 18:18 • 28986 переглядiв

ООН заявила, що щонайменше 900 людей було вбито і 2880 отримали поранення в недавніх боях у Гомі, найбільшому східному місті ДР Конго, та на його околицях після того, як місто захопили повстанці.

Країни G7 та ЄС засудили наступ як кричуще порушення суверенітету ДР Конго.

Альянс повстанських угруповань, відомий як Альянс річки Конго, звинуватив конголезьких військових у вбивстві людей за допомогою літаків для бомбардування утримуваних ним територій.

Він додав, що не має наміру захоплювати будь-які додаткові території, попри те, що минулого тижня заявляв про протилежне, і буде утримувати свої позиції.

У заяві альянсу йдеться: "Ми підтверджуємо нашу відданість захисту та обороні цивільного населення та наших позицій".

За останні три роки внаслідок регіональних боїв сотні тисяч людей було переміщено. За даними Агентства ООН у справах біженців, з початку 2025 року понад 400 000 осіб були змушені залишити свої будинки.

Тисячі біженців з Конго шукають порятунку в Руанді після захоплення Гоми29.01.25, 04:16 • 30518 переглядiв

Президент Руанди Поль Кагаме, який також є головнокомандувачем Сил оборони Руанди, заявив, що не знає, чи війська його країни знаходяться в ДР Конго.

"Є багато речей, про які я не знаю. Але якщо ви хочете запитати мене, чи є у Конго проблема, яка стосується Руанди? І чи зробить Руанда щось, щоб захистити себе? Я сказав би, 100%", - сказав він CNN у понеділок.

Тим часом, правозахисні організації закликають посилити тиск на Руанду, щоб вона відступила.

Міністр зв'язку ДР Конго Патрік Муйя закликав міжнародне співтовариство запровадити санкції проти Руанди.

"Необхідно ухвалити тверде рішення не лише засудити, а й зупинити дії Руанди, оскільки це неприйнятно, якщо ви хочете зберегти мир в Африці та в нашому регіоні", - сказав Муйя агентству Reuters.

"Санкції - це мінімум", - додав він.

Президенти Конго та Руанди мають відвідати регіональний мирний саміт у Танзанії у п'ятницю.

Враховуючи 30 років конфлікту за плечима, очікується, що будь-які переговори, якщо вони не перервуться, як це вже траплялося кілька разів за останній рік, можуть затягтися на місяці.

Україна засудила захоплення повстанцями міста Гома в Конго та готова надати допомогу27.01.25, 22:57 • 63021 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
tanzaniiaТанзанія
reutersReuters
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ruandaРуанда
demokratychna-respublika-konhoДемократична Республіка Конго

Звернутися з питань розміщення реклами