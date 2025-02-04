Повстанці в ДР Конго оголосили про припинення вогню з "гуманітарних причин"

Альянс повстанських угруповань на сході Демократичної Республіки Конго оголосив про гуманітарне припинення вогню з вівторка, пише УНН з посиланням на BBC.

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У своїй заяві угруповання, у яке входять повстанці з руху M23, що підтримуються Руандою, послалося на "гуманітарні причини" припинення вогню після того, як воно захопило територію у східних районах країни.

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ООН заявила, що щонайменше 900 людей було вбито і 2880 отримали поранення в недавніх боях у Гомі, найбільшому східному місті ДР Конго, та на його околицях після того, як місто захопили повстанці.

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Альянс повстанських угруповань, відомий як Альянс річки Конго, звинуватив конголезьких військових у вбивстві людей за допомогою літаків для бомбардування утримуваних ним територій.

Він додав, що не має наміру захоплювати будь-які додаткові території, попри те, що минулого тижня заявляв про протилежне, і буде утримувати свої позиції.

У заяві альянсу йдеться: "Ми підтверджуємо нашу відданість захисту та обороні цивільного населення та наших позицій".

За останні три роки внаслідок регіональних боїв сотні тисяч людей було переміщено. За даними Агентства ООН у справах біженців, з початку 2025 року понад 400 000 осіб були змушені залишити свої будинки.

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Президент Руанди Поль Кагаме, який також є головнокомандувачем Сил оборони Руанди, заявив, що не знає, чи війська його країни знаходяться в ДР Конго.

"Є багато речей, про які я не знаю. Але якщо ви хочете запитати мене, чи є у Конго проблема, яка стосується Руанди? І чи зробить Руанда щось, щоб захистити себе? Я сказав би, 100%", - сказав він CNN у понеділок.

Тим часом, правозахисні організації закликають посилити тиск на Руанду, щоб вона відступила.

Міністр зв'язку ДР Конго Патрік Муйя закликав міжнародне співтовариство запровадити санкції проти Руанди.

"Необхідно ухвалити тверде рішення не лише засудити, а й зупинити дії Руанди, оскільки це неприйнятно, якщо ви хочете зберегти мир в Африці та в нашому регіоні", - сказав Муйя агентству Reuters.

"Санкції - це мінімум", - додав він.

Президенти Конго та Руанди мають відвідати регіональний мирний саміт у Танзанії у п'ятницю.

Враховуючи 30 років конфлікту за плечима, очікується, що будь-які переговори, якщо вони не перервуться, як це вже траплялося кілька разів за останній рік, можуть затягтися на місяці.

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