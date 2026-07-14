РФ атаковала два гражданских судна в Чёрном море под флагами Танзании и Либерии, погиб капитан

Российские войска нанесли удар по двум гражданским торговым судам, которые следовали украинским морским коридором в Черном море под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

По его словам, очередной целью российских войск стали два торговых судна, которые осуществляли гражданское судоходство.

Очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые следовали морским коридором под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали