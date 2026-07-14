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РФ атаковала два гражданских судна в Чёрном море под флагами Танзании и Либерии, погиб капитан

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Российские войска нанесли удар по двум торговым судам под флагами Танзании и Либерии в украинском морском коридоре. Погиб капитан одного судна, трое человек ранено.

РФ атаковала два гражданских судна в Чёрном море под флагами Танзании и Либерии, погиб капитан

Российские войска нанесли удар по двум гражданским торговым судам, которые следовали украинским морским коридором в Черном море под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

По его словам, очередной целью российских войск стали два торговых судна, которые осуществляли гражданское судоходство.

Очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые следовали морским коридором под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали 

– сообщил Кипер.

Глава ОВА выразил соболезнования семье погибшего капитана.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего 

– отметил он.

Кипер подчеркнул, что удары по гражданским судам являются грубым нарушением международного права.

Каждый такой циничный удар врага – военное преступление против мирных людей, гражданского судоходства и мировой продовольственной безопасности 

– подчеркнул глава Одесской ОВА.

Ракетный удар рф по Одесской области унес жизнь женщины, еще один человек пострадал14.07.26, 16:21 • 2736 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Эвакуация
российская пропаганда
Война в Украине
Олег Кипер
Танзания
Либерия
Одесса