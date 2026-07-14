Ракетный удар рф по Одесской области унес жизнь женщины, еще один человек пострадал

В Одесской области в результате ракетного удара рф по жилому сектору известно об одном погибшем человеке, а также об одном пострадавшем, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Одесчина: в результате ракетного удара рф по жилому сектору погибла женщина, еще 1 человек пострадал - сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, на месте попадания возник пожар в двухэтажном жилом доме. Взрывной волной и обломками повреждены три домовладения. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, рф сегодня нанесла ракетный удар по пригороду Одессы, где был поражен жилой сектор.

Ранее сегодня, как сообщил Кипер, "в Одесской области в результате вражеской атаки повреждена гражданская и промышленная инфраструктура". "На территории одного из предприятий вражескими БПЛА повреждены здания авторемонтных мастерских, хозяйственная постройка и бензовоз. Также повреждены 11 грузовых и 1 легковой автомобиль. Спасатели ликвидировали возгорание. Кроме того, на другом предприятии загорелись резервуары с подсолнечным маслом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - сообщал Кипер.

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