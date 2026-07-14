5 из 8 российских баллистических ракет, ещё две управляемые и 108 из 135 дронов обезврежены над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 8 баллистических ракет, еще две управляемые и 135 дронов, сбито или подавлено 5 баллистических ракет, все управляемые и 108 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 июля (с 18:00 13 июля) противник атаковал 8 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (район пуска – воздушное пространство ВОТ АР Крым) и 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецкая, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков на 10 локациях. Информация по двум баллистическим ракетам уточняется