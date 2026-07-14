Ночная российская атака на Киев вызвала пожары и повреждения в двух районах
Киев • УНН
В Киеве из-за российской атаки загорелись склад и автомобили, повреждена школа-интернат. Погибших и пострадавших нет.
В результате ночной российской атаки на Киев возникли пожары и зафиксированы повреждения в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
В Голосеевском районе в результате попадания загорелось складское помещение. Спасатели ликвидировали пожар. В Дарницком районе на открытой территории загорелись автомобили, огонь также оперативно потушили.
Кроме того, на одной из локаций образовалась воронка, повреждены окна главного корпуса и вспомогательного здания школы-интерната. Еще по двум адресам зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома и на территории частного домовладения. Пожаров в этих местах не возникло.
По информации ГСЧС, в результате атаки погибших и пострадавших нет.
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