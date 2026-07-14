В Киеве прогремела серия взрывов во время атаки баллистическими ракетами, работает ПВО
Киев • УНН
В Киеве ночью прогремела серия взрывов во время атаки российских баллистических ракет. Силы ПВО работают, жителей призывают находиться в укрытиях.
В Киеве ночью прогремела серия мощных взрывов во время атаки российских баллистических ракет, в столице работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
В столице работает ПВО. Враг атакует Киев баллистикой. Находитесь в укрытиях!
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также призвал жителей не покидать укрытия.
Будьте в укрытиях! Киев под ударом баллистики!
По данным мониторинговых каналов, в столице прогремело как минимум шесть взрывов. Также сообщается, что пуски баллистических ракет были зафиксированы с территории брянской области рф. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.
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