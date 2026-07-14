В Киеве прогремела серия взрывов во время атаки баллистическими ракетами, работает ПВО

В Киеве ночью прогремела серия мощных взрывов во время атаки российских баллистических ракет, в столице работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

В столице работает ПВО. Враг атакует Киев баллистикой. Находитесь в укрытиях! – написал Кличко в Telegram.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также призвал жителей не покидать укрытия.

Будьте в укрытиях! Киев под ударом баллистики! – сообщил он.

По данным мониторинговых каналов, в столице прогремело как минимум шесть взрывов. Также сообщается, что пуски баллистических ракет были зафиксированы с территории брянской области рф. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Число пострадавших от авиаудара по Запорожью возросло до 12, среди них ребенок