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Число пострадавших от авиаудара по Запорожью возросло до 12, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Из-за российского авиаудара по Запорожью пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме и обнаружили еще один очаг возгорания.

Число пострадавших от авиаудара по Запорожью возросло до 12, среди них ребенок

До 12 человек увеличилось количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью, среди них - 1 ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили спасатели, по одному из адресов во время обследования территории спасатели обнаружили еще один очаг возгорания.

Чрезвычайники ликвидировали пожар в жилом доме.

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Антонина Туманова

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