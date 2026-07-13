Число пострадавших от авиаудара по Запорожью возросло до 12, среди них ребенок

До 12 человек увеличилось количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью, среди них - 1 ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили спасатели, по одному из адресов во время обследования территории спасатели обнаружили еще один очаг возгорания.

Чрезвычайники ликвидировали пожар в жилом доме.

Враг нанес удары авиабомбами по Запорожью и пригороду: семь человек ранены, среди них — ребенок