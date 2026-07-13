Число пострадавших от авиаудара по Запорожью возросло до 12, среди них ребенок
Киев • УНН
Из-за российского авиаудара по Запорожью пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме и обнаружили еще один очаг возгорания.
До 12 человек увеличилось количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью, среди них - 1 ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщили спасатели, по одному из адресов во время обследования территории спасатели обнаружили еще один очаг возгорания.
Чрезвычайники ликвидировали пожар в жилом доме.
Враг нанес удары авиабомбами по Запорожью и пригороду: семь человек ранены, среди них — ребенок13.07.26, 19:05 • 2502 просмотра