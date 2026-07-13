Враг нанес удары авиабомбами по Запорожью и пригороду: семь человек ранены, среди них — ребенок
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью и пригороду. В результате обстрела ранены семь человек, среди которых один ребенок.
российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью и пригороду, семь человек ранены, среди них — ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, в результате вражеского обстрела в областном центре разрушен жилой дом и хозяйственная постройка. Возгорание, возникшее на месте попадания, спасатели оперативно ликвидировали. Взрывной волной и осколками повреждены расположенные рядом частные дома и транспортные средства.
В пригороде пожарные ликвидировали пожар в хозяйственной постройке на территории дачного кооператива.
На местах происшествий работали все экстренные службы города.
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