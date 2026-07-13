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Враг нанес удары авиабомбами по Запорожью и пригороду: семь человек ранены, среди них — ребенок

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью и пригороду. В результате обстрела ранены семь человек, среди которых один ребенок.

Враг нанес удары авиабомбами по Запорожью и пригороду: семь человек ранены, среди них — ребенок

российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью и пригороду, семь человек ранены, среди них — ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в результате вражеского обстрела в областном центре разрушен жилой дом и хозяйственная постройка. Возгорание, возникшее на месте попадания, спасатели оперативно ликвидировали. Взрывной волной и осколками повреждены расположенные рядом частные дома и транспортные средства.

В пригороде пожарные ликвидировали пожар в хозяйственной постройке на территории дачного кооператива.

На местах происшествий работали все экстренные службы города.

Ночная атака рф на Запорожье унесла жизни двух человек - их тела извлекли из-под завалов13.07.26, 11:08 • 3064 просмотра

Антонина Туманова

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