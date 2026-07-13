Ночная атака рф на Запорожье унесла жизни двух человек - их тела извлекли из-под завалов
Киев • УНН
В результате ночного удара российским беспилотником по Запорожью погибли два человека. Ранены 11 человек, среди которых 15-летний парень в тяжелом состоянии.
Ночная атака рф на Запорожье унесла жизни двух человек - их тела извлекли из-под завалов разрушенного российским дроном многоэтажного дома, ранены 11 человек, среди них ребенок в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
К сожалению, два человека погибли: спасатели подняли два тела из-под завалов дома, разрушенного российским беспилотником в Запорожье. В результате ночной атаки также ранены одиннадцать человек, в том числе 15-летний парень
Несовершеннолетний и 41-летняя женщина в тяжелом состоянии в больнице, указал глава ОВА.
По данным ГСЧС, 12 июля вечером российские войска нанесли удары БПЛА по Запорожью. В результате удара произошло возгорание квартир со 2-го по 4-й этажи жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Двух жителей спасли чрезвычайники с помощью автолестницы.
В Запорожье из-за российской атаки повреждено 12 многоэтажек, коммунальщики ликвидируют последствия13.07.26, 07:35 • 6620 просмотров