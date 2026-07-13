Ночная атака рф на Запорожье унесла жизни двух человек - их тела извлекли из-под завалов

ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф - Каллас

Более 10 000 дополнительных смертей зафиксировали в Европе на фоне рекордной жары в июне

Италия предлагает новую "континентальную" оборонительную систему в Европе с участием Украины

В оккупированной Ялте бензин подорожал до 450 рублей (260 грн) за литр – мониторинг

Остатки ЧВК "Вагнер" во главе с сыном Пригожина создали наркоимперию в Африке - WSJ

Послу Украины в США Стефанишиной готовят замену из-за возможного подозрения НАБУ - журналист

Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран

Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters

Фракция "Слуга народа" на следующей неделе рассмотрит кадровые вопросы - нардепы