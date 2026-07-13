В Запорожье из-за российской атаки повреждено 12 многоэтажек, коммунальщики ликвидируют последствия
Киев • УНН
В результате российских атак в Запорожье повреждено 12 многоквартирных домов, один из которых получил значительные разрушения. Коммунальные службы закрыли выбитые окна в шести домах, работы продолжаются.
В Запорожье в результате российских атак, произошедших накануне, повреждено 12 многоквартирных домов, один из которых получил значительные разрушения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, в многоэтажках повреждены балконы и выбиты окна. С ночи на местах работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов.
Сейчас работники уже закрыли листами OSB выбитые окна в шести многоквартирных домах и одном нежилом здании. Работы по восстановлению поврежденных объектов продолжаются.
Жители, нуждающиеся в помощи после вражеской атаки, могут обратиться в городской колл-центр Запорожья или на горячую линию Запорожской ОГА по вопросам эвакуации и помощи пострадавшим.
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