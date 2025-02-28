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США прекратили финансирование программ против полиомиелита, ВИЧ и малярии по всему миру: какие программы закрыли

Киев  •  УНН

 • 6616 просмотра

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Администрация Трампа останавливает финансирование 5800 проектов USAID, включая программы вакцинации и лечения. Прекращение поддержки коснется миллионов людей в развивающихся странах и грозит ростом смертности.

Администрация Дональда Трампа официально прекратила финансирование 5800 тыс проектов Агентства США по международному развитию (USAID). Соответствующие сообщения были массово разосланы из Государственного департамента в лагеря для беженцев, клиники лечения туберкулеза, программы вакцинации и другие гуманитарные инициативы. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Среди приостановленных проектов - программы по лечению внутривенных инфекций, по борьбе с малярией в наиболее пострадавших африканских странах и глобальные усилия по борьбе с полиомиелитом. Отмечается, что финансирование прекращается «в интересах и удобствах правительства США».

В частности, среди закрытых проектов: грант в размере 131 миллиона долларов на программу ЮНИСЕФ по иммунизации против полиомиелита, который оплачивал планирование, логистику и доставку вакцин миллионам детей. Также расторгнут контракт с компанией Chemonics на 90 миллионов долларов на поставку противомоскитных сеток, тестов на малярию и лечения, которые должны были защитить 53 миллиона человек.

Кроме того, были отменены следующие проекты:

  • Программа FHI 360 в Йемене - помощь детям с критическим недоеданием.
  • Все операционные расходы и 10% бюджета на лекарства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, основного канала поставки противотуберкулезных препаратов Всемирной организации здравоохранения, который в прошлом году обеспечил лечение туберкулеза почти трем миллионам людей.
  •  Фонд Элизабет Глейзер - лечение ВИЧ в Лесото, Танзании, Эсватине. 87 приютов в Южной Африке для жертв насилия.
  • Программа Plan International - обеспечение водоснабжением 115 000 перемещенных лиц в Эфиопии.
  • 80 млн долларов - финансирование агентства ООН - UNAIDS, которое финансировало работу по оказанию помощи странам в улучшении лечения ВИЧ.

Отмена финансирования этих программ будет иметь серьезные последствия для миллионов людей в развивающихся странах, пишет издание.

Также ожидается повышение уровня смертности среди ВИЧ-инфицированных пациентов из-за ограничения доступа к лечению.

«Люди умрут! Но мы этого никогда не узнаем, ведь даже программы подсчета смертей прекращены», - сказала доктор Кэтрин Киобутунги, исполнительный директор Центра исследований народонаселения и здоровья Африки.

Прекращение программ вакцинации приведет к росту уровня заболеваемости полиомиелитом, а ограничение борьбы с малярией и туберкулезом угрожает жизни тысяч людей. Закрытие приютов для жертв насилия оставит женщин и детей без защиты, а прекращение водоснабжающих инициатив ухудшит санитарные условия в лагерях для беженцев.

The New York Times отмечает, что решение вызвало широкую критику среди международных гуманитарных организаций и правозащитников.

Напомним,

Администрация США приняла решение о прекращении финансирования более чем 90% гуманитарных и международных программ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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