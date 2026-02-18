$43.260.09
Тропическая болезнь чикунгунья теперь может передаваться в большей части Европы - исследование

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Исследование показало, что тропическая болезнь чикунгунья может передаваться комарами в большей части Европы. Повышение температуры позволяет инфекции распространяться на юг Англии.

Тропическая болезнь чикунгунья теперь может передаваться в большей части Европы - исследование

Исследование показало, что невыносимо болезненная тропическая болезнь под названием чикунгунья теперь может передаваться комарами в большей части Европы, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Повышение температуры из-за климатического кризиса, как указано, означает, что заражение теперь возможно более шести месяцев в году в Испании, Греции и других странах Южной Европы, а также в течение двух месяцев на юго-востоке Англии. Продолжающееся глобальное потепление означает, что распространение болезни на север - лишь вопрос времени, заявили ученые.

Этот анализ является первым, который полностью оценивает влияние температуры на инкубационный период вируса азиатского тигрового комара, вторгшегося в Европу в последние десятилетия. Исследование показало, что минимальная температура, при которой может произойти заражение, на 2,5°C ниже, чем предыдущие, менее надежные оценки, что является "довольно шокирующей" разницей, заявили исследователи.

Вирус чикунгунья был впервые обнаружен в 1952 году в Танзании и был ограничен тропическими регионами, где ежегодно регистрируются миллионы случаев заражения. Заболевание вызывает сильные и длительные боли в суставах, которые крайне изнурительны и могут привести к смерти у маленьких детей и пожилых людей.

В последние годы небольшое количество случаев было зарегистрировано более чем в 10 европейских странах, но масштабные вспышки, насчитывающие сотни случаев, обрушились на Францию и Италию в 2025 году.

Темпы глобального потепления в Европе примерно вдвое превышают темпы глобального потепления в глобальном масштабе, и нижний температурный предел для распространения вируса имеет большое значение, поэтому наши новые оценки довольно шокирующие. Распространение заболевания на север – лишь вопрос времени

- сказал Сандип Тегар из Британского центра экологии и гидрологии (UKCEH), ведущий автор исследования

Доктор Стивен Уайт, также работающий в UKCEH, сказал: "Двадцать лет назад, если бы вы сказали, что в Европе появятся чикунгунья и денге, все бы сказали, что вы сошли с ума: это тропические болезни. Теперь все изменилось. Это связано с этим инвазивным комаром и изменением климата – все действительно так просто".

"Мы наблюдаем быстрые изменения, и это вызывает беспокойство. До прошлого года во Франции за последние 10 лет было зарегистрировано около 30 случаев чикунгуньи. В прошлом году их число превысило 800", - отметил он. Вирус был перенесен путешественниками из заморских территорий Франции в тропиках, где были вспышки заболевания, в том числе с Реюньона.

Доктор Диана Рохас Альварес, возглавляющая группу ВОЗ по вирусам, передающимся укусами насекомых и клещей, сказала: "Это исследование важно, потому что оно указывает на то, что передача [в Европе] может стать еще более очевидной со временем". Она добавила, что чикунгунья может быть крайне опасной, и до 40% людей через пять лет продолжают испытывать артрит или очень сильную боль.

"Климат оказывает огромное влияние на это, но Европа все еще имеет шанс контролировать распространение этих комаров", - сказала она. Одним из важных инструментов является просвещение среди населения по вопросам удаления стоячей воды, где размножаются комары, а также ношение длинной светлой одежды и использование репеллентов для предотвращения укусов. По ее словам, органам здравоохранения также необходимо создать системы эпидемиологического надзора.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Royal Society Interface, использованы данные из 49 ранних исследований вируса чикунгуньи у тигровых комаров. Впервые удалось определить инкубационный период в полном диапазоне температур.

Исследование показало, что граничная температура для передачи инфекции составляет 13-14°C, что означает, что заражение может происходить более шести месяцев в году в Испании, Португалии, Италии и Греции, и от трех до пяти месяцев в году в Бельгии, Франции, Германии, Швейцарии и десятке других европейских стран. Ранее минимальная температура оценивалась в 16-18°C, что означает, что существует риск вспышек чикунгуньи в большем количестве регионов и на более длительные периоды, чем считалось ранее, отмечает издание.

Юлия Шрамко

