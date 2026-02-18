$43.260.09
Тропічна хвороба чикунгунья тепер може передаватися у більшій частині Європи - дослідження

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Дослідження показало, що тропічна хвороба чикунгунья може передаватися комарами в більшій частині Європи. Підвищення температури дозволяє зараженню поширюватися на південь Англії.

Тропічна хвороба чикунгунья тепер може передаватися у більшій частині Європи - дослідження

Дослідження показало, що нестерпно болісна тропічна хвороба під назвою чикунгунья тепер може передаватися комарами в більшій частині Європи, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Підвищення температури через кліматичну кризу, як вказано, означає, що зараження тепер можливе понад шість місяців на рік в Іспанії, Греції та інших країнах Південної Європи, а також протягом двох місяців на південному сході Англії. Глобальне потепління, що продовжується, означає, що поширення хвороби на північ - лише питання часу, заявили вчені.

Цей аналіз є першим, який повністю оцінює вплив температури на інкубаційний період вірусу азійського тигрового комара, який вторгся до Європи в останні десятиліття. Дослідження показало, що мінімальна температура, при якій може статися зараження, на 2,5°C нижче, ніж попередні, менш надійні оцінки, що є "досить шокуючою" різницею, заявили дослідники.

Вірус чикунгунья був вперше виявлений у 1952 році в Танзанії та був обмежений тропічними регіонами, де щорічно реєструються мільйони випадків зараження. Захворювання викликає сильні і тривалі болі в суглобах, які вкрай виснажливі і можуть призвести до смерті у маленьких дітей і людей похилого віку.

В останні роки невелика кількість випадків була зареєстрована більш ніж у 10 європейських країнах, але масштабні спалахи, що налічують сотні випадків, обрушилися на Францію та Італію у 2025 році.

Темпи глобального потепління в Європі приблизно вдвічі перевищують темпи глобального потепління в глобальному масштабі, і нижня температурна межа для поширення вірусу має велике значення, тому наші нові оцінки є досить шокуючими. Поширення захворювання на північ – лише питання часу

- сказав Сандіп Тегар з Британського центру екології та гідрології (UKCEH), провідний автор дослідження

Доктор Стівен Вайт, який також працює в UKCEH, сказав: "Двадцять років тому, якби ви сказали, що в Європі з'являться чикунгунья і денге, всі б сказали, що ви збожеволіли: це тропічні хвороби. Тепер усе змінилося. Це пов'язано з цим інвазивним комаром та зміною клімату – все справді так просто".

"Ми спостерігаємо швидкі зміни, і це викликає занепокоєння. До минулого року у Франції за останні 10 років було зареєстровано близько 30 випадків чикунгуньї. Торік їхня кількість перевищила 800", - зазначив він. Вірус був перенесений мандрівниками із заморських територій Франції у тропіках, де були спалахи захворювання, у тому числі з Реюньйона.

Доктор Діана Рохас Альварес, яка очолює групу ВООЗ з вірусів, що передаються укусами комах і кліщів, сказала: "Це дослідження є важливим, тому що воно вказує на те, що передача [у Європі] може стати ще більш очевидною з часом". Вона додала, що чикунгунья може бути вкрай небезпечною, і до 40% людей через п'ять років продовжують відчувати артрит або дуже сильний біль.

"Клімат має величезний вплив на це, але Європа все ще має шанс контролювати поширення цих комарів", - сказала вона. Одним із важливих інструментів є просвітництво серед населення з питань видалення стоячої води, де розмножуються комарі, а також носіння довгого світлого одягу та використання репелентів для запобігання укусам. З її слів, органам охорони здоров'я також необхідно створити системи епідеміологічного нагляду.

У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Royal Society Interface, використані дані з 49 ранніх досліджень вірусу чикунгуньї у тигрових комарів. Вперше вдалося визначити інкубаційний період у повному діапазоні температур.

Дослідження показало, що гранична температура для передачі інфекції становить 13-14°C, що означає, що зараження може відбуватися понад шість місяців на рік в Іспанії, Португалії, Італії та Греції, і від трьох до п'яти місяців на рік у Бельгії, Франції, Німеччині, Швейцарії та десятці інших європейських країн. Раніше мінімальна температура оцінювалася в 16-18°C, що означає, що існує ризик спалахів чикунгунії у більшій кількості регіонів та на більш тривалі періоди, ніж вважалося раніше, зауважує видання.

Денге та чикунгунья невдовзі можуть стати ендемічними в Європі - дослідження15.05.25, 11:01 • 5959 переглядiв

Юлія Шрамко

