16 декабря, 17:02
Трамп запретил въезд в США для граждан еще пяти стран - Белый дом

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд иностранных граждан в США. Ограничения распространяются на 5 новых стран и лиц с проездными документами Палестинской автономии, а также продлеваются для 12 стран высокого риска.

Трамп запретил въезд в США для граждан еще пяти стран - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал распоряжение, еще больше ужесточающее ограничения на въезд иностранных граждан в США. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

Детали

В документе отмечается, что полные ограничения на въезд распространяются еще для 5 стран "на основе недавнего анализа": Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии, а также для лиц, имеющих проездные документы, выданные Палестинской автономией.

Согласно указу, также продлены полные ограничения на въезд граждан из 12 стран высокого риска: Афганистана, Бирмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, вводятся полные ограничения и ограничения на въезд для двух стран, на которые ранее распространялись частичные ограничения: Лаоса и Сьерра-Леоне.

Подписанным документом Трамп продлил частичные ограничения для граждан четырех из семи стран высокого риска: Бурунди, Кубы, Того и Венесуэлы.

Поскольку Туркменистан плодотворно сотрудничает с Соединенными Штатами и продемонстрировал значительный прогресс со времени предыдущей Прокламации, эта новая Прокламация отменяет запрет на выдачу неиммиграционных виз, сохраняя при этом приостановку въезда для граждан Туркменистана как иммигрантов

- говорится в распоряжении.

Добавляются частичные ограничения и ограничения на въезд для 15 дополнительных стран: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-д'Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.

В Белом доме подчеркнули, что этот шаг направлен на усиление национальной безопасности и пересмотр политики въезда из стран, где, по оценкам администрации Трампа, слабый контроль за выдачей документов или высокие риски, связанные с безопасностью.

"Прокламация содержит исключения для законных постоянных жителей, владельцев существующих виз, определенных категорий виз, таких как спортсмены и дипломаты, а также лиц, въезд которых соответствует национальным интересам США. Прокламация сужает более широкие исключения для иммиграционных виз на семейном уровне, которые несут доказанные риски мошенничества, сохраняя при этом возможности для отдельных случаев", - подчеркнуто в документе.

Напомним

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Трампа планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне, где погибла военнослужащая.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
