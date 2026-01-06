Фостен-Арканж Туадера в третий раз победил на выборах президента ЦАР
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера победил на выборах 28 декабря 2025 года, набрав 74,6% голосов. Его победа стала возможной благодаря конституционному референдуму 2023 года, который отменил ограничения на количество президентских сроков.
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера обеспечил себе убедительную победу на президентских выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года. Согласно предварительным результатам избирательной комиссии, опубликованным в понедельник, 5 января 2026 года, действующий глава государства получил более двух третей голосов избирателей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
68-летний математик Туадера, возглавляющий страну с 2016 года, набрал 74,6% голосов, что позволяет ему избежать второго тура. Его ближайшие конкуренты, бывшие премьер-министры Анисет-Жорж Дологеле и Анри-Мари Дондра, получили 14% и 3,65% соответственно.
Эта победа стала возможной благодаря конституционному референдуму 2023 года, который отменил ограничения на количество президентских сроков и увеличил продолжительность мандата с 5 до 7 лет.
Позиция оппозиции и вопросы безопасности
Основная оппозиционная коалиция BRDC бойкотировала выборы, ставя под сомнение их честность. Оппоненты президента уже заявили о массовых фальсификациях и манипуляциях при подсчете голосов.
Народ Центральной Африки выступил 28 декабря. Они выразили четкое желание перемен
Кампания Туадеры базировалась на обещаниях стабильности в стране, которая десятилетиями страдает от конфликтов. Для поддержания безопасности во время голосования привлекались руандийские военные и российские силы (в частности Africa Corps, заменившие ЧВК "Вагнер").
Что дальше?
У оппозиционных кандидатов есть время до 20 января, чтобы подать официальные жалобы в Конституционный суд, который должен объявить окончательные результаты до конца месяца. Сейчас ситуация в столице Банги остается спокойной, однако международные наблюдатели выражают обеспокоенность относительно возможного усиления политической напряженности.
