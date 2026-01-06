$42.290.12
BFM TV

Фостен-Арканж Туадера в третий раз победил на выборах президента ЦАР

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера победил на выборах 28 декабря 2025 года, набрав 74,6% голосов. Его победа стала возможной благодаря конституционному референдуму 2023 года, который отменил ограничения на количество президентских сроков.

Фостен-Арканж Туадера в третий раз победил на выборах президента ЦАР
Фото: Reuters

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера обеспечил себе убедительную победу на президентских выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года. Согласно предварительным результатам избирательной комиссии, опубликованным в понедельник, 5 января 2026 года, действующий глава государства получил более двух третей голосов избирателей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

68-летний математик Туадера, возглавляющий страну с 2016 года, набрал 74,6% голосов, что позволяет ему избежать второго тура. Его ближайшие конкуренты, бывшие премьер-министры Анисет-Жорж Дологеле и Анри-Мари Дондра, получили 14% и 3,65% соответственно.

Зогран Мамдани принес присягу как первый мэр-мусульманин Нью-Йорка, впервые использовав для церемонии Коран01.01.26, 18:28 • 4887 просмотров

Эта победа стала возможной благодаря конституционному референдуму 2023 года, который отменил ограничения на количество президентских сроков и увеличил продолжительность мандата с 5 до 7 лет.

Позиция оппозиции и вопросы безопасности

Основная оппозиционная коалиция BRDC бойкотировала выборы, ставя под сомнение их честность. Оппоненты президента уже заявили о массовых фальсификациях и манипуляциях при подсчете голосов.

 Народ Центральной Африки выступил 28 декабря. Они выразили четкое желание перемен

– заявил Анисет-Жорж Дологеле, призывая не признавать обнародованные цифры.

Кампания Туадеры базировалась на обещаниях стабильности в стране, которая десятилетиями страдает от конфликтов. Для поддержания безопасности во время голосования привлекались руандийские военные и российские силы (в частности Africa Corps, заменившие ЧВК "Вагнер").

Что дальше?

У оппозиционных кандидатов есть время до 20 января, чтобы подать официальные жалобы в Конституционный суд, который должен объявить окончательные результаты до конца месяца. Сейчас ситуация в столице Банги остается спокойной, однако международные наблюдатели выражают обеспокоенность относительно возможного усиления политической напряженности. 

В Нигерии девять военных погибли в результате подрыва на мине и засады06.01.26, 01:01 • 494 просмотра

Степан Гафтко

