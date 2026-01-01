$42.350.03
Зогран Мамдани принес присягу как первый мэр-мусульманин Нью-Йорка, впервые использовав для церемонии Коран

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка мусульманского вероисповедания, принеся присягу 1 января. Он использовал Коран для церемонии, что является первым случаем в истории города.

Зогран Мамдани принес присягу как первый мэр-мусульманин Нью-Йорка, впервые использовав для церемонии Коран
Фото: AP

1 января 34-летний демократ Зогран Мамдани официально вступил в должность мэра Нью-Йорка. Полуночная церемония состоялась на закрытой станции метро под ратушей, что стало началом ряда исторических изменений для мегаполиса. Мамдани стал первым мусульманином на этом посту. Об этом пишет AP, сообщает УНН.

Детали

Для принесения присяги новоизбранный мэр впервые в истории города использовал священный текст ислама – Коран. Это решение подчеркнуло религиозное и культурное разнообразие самого населенного города США. Хотя законодательство не требует использования религиозных текстов для присяги, большинство предшественников Мамдани традиционно выбирали Библию.

Символизм и история избранных рукописей

Во время церемонии были использованы два экземпляра Корана: семейная реликвия деда Мамдани и карманное издание конца XVIII или начала XIX века. Последняя рукопись является частью коллекции Центра исследований черной культуры Шомбурга Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Этот исторический Коран имеет скромный дизайн с темно-красным переплетом и простым шрифтом, что свидетельствует о его предназначении для ежедневного использования обычными людьми. Куратор библиотеки Хиба Абид отметила, что рукопись происходит из времен Османской империи и символизирует доступность веры, что является центральным значением для идентичности города. Рукопись в свое время приобрел историк Артуро Шомбург, который документировал связь между исламом и африканскими культурами.

Политический контекст и общественная реакция

На протяжении предвыборной кампании Мамдани, который родился в Уганде в семье выходцев из Южной Азии, открыто говорил о своей вере, несмотря на всплеск исламофобской риторики. Стремительный взлет политика-социалиста вызвал критику со стороны отдельных консервативных деятелей на национальном уровне. В частности, сенатор Томми Тубервилл назвал инаугурацию угрозой, что вызвало осуждение со стороны правозащитных организаций.

Я не изменю того, кем я являюсь, как я питаюсь или веру, которую я с гордостью называю своей. Я больше не буду искать себя в тени. Я найду себя в свете 

– заявил Мамдани во время одной из своих речей.

Главным приоритетом своей администрации новый мэр назвал решение вопроса доступности жилья в Нью-Йорке, полагаясь на поддержку избирателей, многие из которых впервые участвовали в голосовании.

Степан Гафтко

