Зогран Мамдані склав присягу як перший мер-мусульманин Нью-Йорка, вперше використавши для церемонії Коран

Фото: AP

1 січня 34-річний демократ Зогран Мамдані офіційно обійняв посаду мера Нью-Йорка. Опівнічна церемонія відбулася на закритій станції метро під ратушею, що стало початком низки історичних змін для мегаполіса. Мамдані став першим мусульманином на цій посаді. Про це пише AP, повідомляє УНН.

Деталі

Для складання присяги новообраний мер вперше в історії міста використав священний текст ісламу – Коран. Це рішення підкреслило релігійне та культурне різноманіття найнаселенішого міста США. Хоча законодавство не вимагає використання релігійних текстів для присяги, більшість попередників Мамдані традиційно обирали Біблію.

Символізм та історія обраних рукописів

Під час церемонії були використані два примірники Корану: сімейна реліквія діда Мамдані та кишенькове видання кінця XVIII або початку XIX століття. Останній рукопис є частиною колекції Центру досліджень чорної культури Шомбурга Нью-Йоркської публічної бібліотеки.

Цей історичний Коран має скромний дизайн із темно-червоною палітуркою та простим шрифтом, що свідчить про його призначення для щоденного використання звичайними людьми. Кураторка бібліотеки Хіба Абід зазначила, що рукопис походить із часів Османської імперії та символізує доступність віри, що є центральним значенням для ідентичності міста. Рукопис свого часу придбав історик Артуро Шомбург, який документував зв'язок між ісламом та африканськими культурами.

Політичний контекст та суспільна реакція

Протягом передвиборчої кампанії Мамдані, який народився в Уганді в родині вихідців із Південної Азії, відкрито говорив про свою віру, попри сплеск ісламофобської риторики. Стрімкий злет політика-соціаліста викликав критику з боку окремих консервативних діячів на національному рівні. Зокрема, сенатор Томмі Тубервілл назвав інавгурацію загрозою, що викликало засудження з боку правозахисних організацій.

Я не зміню того, ким я є, як я харчуюся чи віру, яку я з гордістю називаю своєю. Я більше не шукатиму себе в тіні. Я знайду себе у світлі – заявив Мамдані під час однієї зі своїх промов.

Головним пріоритетом своєї адміністрації новий мер назвав вирішення питання доступності житла в Нью-Йорку, покладаючись на підтримку виборців, багато з яких вперше брали участь у голосуванні.

