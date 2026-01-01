Зогран Мамдані склав присягу як перший мер-мусульманин Нью-Йорка, вперше використавши для церемонії Коран

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 20874 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 23276 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 23164 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 22534 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 107652 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 112659 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 42138 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 39533 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 34701 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27973 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
84%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 24733 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 80418 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 22392 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo1 січня, 08:12 • 19606 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 19993 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 20229 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 107670 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 65531 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 97198 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 94513 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Естонія
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 13392 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 26364 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 27750 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 65526 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 27625 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
TikTok
YouTube

Зогран Мамдані склав присягу як перший мер-мусульманин Нью-Йорка, вперше використавши для церемонії Коран

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Мамдані став першим мером Нью-Йорка мусульманського віросповідання, склавши присягу 1 січня. Він використав Коран для церемонії, що є першим випадком в історії міста.

Зогран Мамдані склав присягу як перший мер-мусульманин Нью-Йорка, вперше використавши для церемонії Коран
Фото: AP

1 січня 34-річний демократ Зогран Мамдані офіційно обійняв посаду мера Нью-Йорка. Опівнічна церемонія відбулася на закритій станції метро під ратушею, що стало початком низки історичних змін для мегаполіса. Мамдані став першим мусульманином на цій посаді. Про це пише AP, повідомляє УНН.

Деталі

Для складання присяги новообраний мер вперше в історії міста використав священний текст ісламу – Коран. Це рішення підкреслило релігійне та культурне різноманіття найнаселенішого міста США. Хоча законодавство не вимагає використання релігійних текстів для присяги, більшість попередників Мамдані традиційно обирали Біблію.

Символізм та історія обраних рукописів

Під час церемонії були використані два примірники Корану: сімейна реліквія діда Мамдані та кишенькове видання кінця XVIII або початку XIX століття. Останній рукопис є частиною колекції Центру досліджень чорної культури Шомбурга Нью-Йоркської публічної бібліотеки.

Цей історичний Коран має скромний дизайн із темно-червоною палітуркою та простим шрифтом, що свідчить про його призначення для щоденного використання звичайними людьми. Кураторка бібліотеки Хіба Абід зазначила, що рукопис походить із часів Османської імперії та символізує доступність віри, що є центральним значенням для ідентичності міста. Рукопис свого часу придбав історик Артуро Шомбург, який документував зв'язок між ісламом та африканськими культурами.

Політичний контекст та суспільна реакція

Протягом передвиборчої кампанії Мамдані, який народився в Уганді в родині вихідців із Південної Азії, відкрито говорив про свою віру, попри сплеск ісламофобської риторики. Стрімкий злет політика-соціаліста викликав критику з боку окремих консервативних діячів на національному рівні. Зокрема, сенатор Томмі Тубервілл назвав інавгурацію загрозою, що викликало засудження з боку правозахисних організацій.

Я не зміню того, ким я є, як я харчуюся чи віру, яку я з гордістю називаю своєю. Я більше не шукатиму себе в тіні. Я знайду себе у світлі 

– заявив Мамдані під час однієї зі своїх промов.

Головним пріоритетом своєї адміністрації новий мер назвав вирішення питання доступності житла в Нью-Йорку, покладаючись на підтримку виборців, багато з яких вперше брали участь у голосуванні.

Нью-Йорк у полоні заморозків та обмерзань: мінлива температура побила 80-річний рекорд05.12.25, 18:49 • 10797 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Нерухомість
Новий рік
Вибори в США
Уганда
Ассошіейтед Прес
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки