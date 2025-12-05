$42.180.02
15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Нью-Йорк во власти заморозков и обледенения: переменчивая температура побила 80-летний рекорд

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Ледяной воздух, пришедший в США из Канады, вызвал резкое падение температуры на северо-востоке США, установив новый температурный рекорд в Нью-Йорке. Минимальная температура опустилась ниже 1 градуса по Цельсию, побив рекорд 1942 года.

Нью-Йорк во власти заморозков и обледенения: переменчивая температура побила 80-летний рекорд

Волна ледяного воздуха, пришедшая из Канады, привела к резкому падению температуры на северо-востоке США, установив в мегаполисе Нью-Йорка новый температурный рекорд, который продержался почти 80 лет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В агломерации Нью-Йорка минимальная температура опустилась ниже 1 градуса по Цельсию. По данным Национальной метеорологической службы, это побило рекорд, установленный 5 декабря 1942 года в аэропорту Ла-Гуардия, а также повторило дневной рекорд, зафиксированный в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в 1966 году.

Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря03.12.25, 12:24 • 4233 просмотра

Холодный фронт создал сложные условия не только в Нью-Йорке (где ночью вероятен снег и ледяной дождь), но и в Вашингтоне, округ Колумбия.

Метеоролог Национальной метеорологической службы Эрик Тейлор сообщил, что в Вашингтоне может выпасть более дюйма снега. После захода солнца температура там упадет почти до -7, что приведет к замерзанию снега на дорогах.

Все, что поднято и необработано, останется скользким 

– сказал Тейлор, добавив, что на видимость также будут влиять участки ледяного тумана.

После небольшого потепления на выходных в Нью-Йорке прогнозируется очередное похолодание в воскресенье вечером.

Северо-Восток США накрыла первая серьезная снежная буря сезона02.12.25, 22:00 • 9041 просмотр

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Нью-Йорк
Канада
Соединённые Штаты