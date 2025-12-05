Нью-Йорк во власти заморозков и обледенения: переменчивая температура побила 80-летний рекорд

Волна ледяного воздуха, пришедшая из Канады, привела к резкому падению температуры на северо-востоке США, установив в мегаполисе Нью-Йорка новый температурный рекорд, который продержался почти 80 лет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В агломерации Нью-Йорка минимальная температура опустилась ниже 1 градуса по Цельсию. По данным Национальной метеорологической службы, это побило рекорд, установленный 5 декабря 1942 года в аэропорту Ла-Гуардия, а также повторило дневной рекорд, зафиксированный в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в 1966 году.

Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря

Холодный фронт создал сложные условия не только в Нью-Йорке (где ночью вероятен снег и ледяной дождь), но и в Вашингтоне, округ Колумбия.

Метеоролог Национальной метеорологической службы Эрик Тейлор сообщил, что в Вашингтоне может выпасть более дюйма снега. После захода солнца температура там упадет почти до -7, что приведет к замерзанию снега на дорогах.

Все, что поднято и необработано, останется скользким