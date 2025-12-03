Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря

$42.330.01
49.180.13
ukenru
09:59 • 3258 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 9424 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 19306 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 28421 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 25584 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 36474 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 74072 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49337 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39393 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 34209 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.5м/с
92%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 13930 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 16315 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 22186 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 21801 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 16006 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 21826 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 36324 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 45674 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 43916 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 44819 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Днепропетровская область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 51929 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 54121 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 109422 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 83470 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 99288 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Truth Social

Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

В среду, 3 декабря, температура воздуха в Украине составит +4+8 градусов, на юге до +12. С 4 декабря на погоду будет влиять антициклон с востока, существенных осадков не ожидается.

Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря

В среду, 3 декабря, погода в Украине не претерпит особых изменений. Температура воздуха будет +4+8 градусов, на юге традиционно теплее, +8+12 градусов. Но в четверг, 4 декабря, Украина будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Синоптик опубликовала карты погоды на ближайшие дни. По ее словам, основные метеорологические бурные события 4-го декабря будут происходить над Средиземноморьем, Атлантикой и прилегающими регионами.

Именно там ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, разве что в горных районах со снегом

- отметила Диденко.

Она добавила, что в Киеве 4-го декабря вряд ли будут ожидаться существенные осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит +5+7 градусов.

Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый. В ближайшие дни в Украине серьезные осадки маловероятны

- заявила Диденко.

Однако уже с 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, а по предварительным прогнозам с 9-го декабря температура воздуха снова повысится. Осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно в виде дождя.

Поэтому пока что - антициклональный характер погоды, без существенных осадков, небольшие температурные колебания

- заявила синоптик.

Напомним

В части Украины в первой половине дня 3 декабря ожидается туман, с видимостью 200-500 метров. Это касается северных, центральных, южных, областей, а также Киева, Карпат и Закарпатья.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина
Киев