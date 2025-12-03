Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря

В среду, 3 декабря, погода в Украине не претерпит особых изменений. Температура воздуха будет +4+8 градусов, на юге традиционно теплее, +8+12 градусов. Но в четверг, 4 декабря, Украина будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Синоптик опубликовала карты погоды на ближайшие дни. По ее словам, основные метеорологические бурные события 4-го декабря будут происходить над Средиземноморьем, Атлантикой и прилегающими регионами.

Именно там ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, разве что в горных районах со снегом - отметила Диденко.

Она добавила, что в Киеве 4-го декабря вряд ли будут ожидаться существенные осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит +5+7 градусов.

Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый. В ближайшие дни в Украине серьезные осадки маловероятны - заявила Диденко.

Однако уже с 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, а по предварительным прогнозам с 9-го декабря температура воздуха снова повысится. Осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно в виде дождя.

Поэтому пока что - антициклональный характер погоды, без существенных осадков, небольшие температурные колебания - заявила синоптик.

Напомним

В части Украины в первой половине дня 3 декабря ожидается туман, с видимостью 200-500 метров. Это касается северных, центральных, южных, областей, а также Киева, Карпат и Закарпатья.