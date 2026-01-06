Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
19:29 • 6474 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 25596 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 50485 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 30734 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 35011 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 40375 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 100393 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70159 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95083 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99357 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.5м/с
83%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Агентку рф, яка підірвала авто військового на Оболоні, затримали у столичному ТРЦ5 січня, 14:06 • 6238 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: адвоката притягли до відповідальності за затягування судового процесу5 січня, 14:45 • 4586 перегляди
США візьмуть участь у засіданні “коаліції охочих” у Парижі - ЗМІ 5 січня, 15:32 • 3960 перегляди
Генсек НАТО завтра приєднається до Коаліції охочих у Парижі5 січня, 17:31 • 3728 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 11322 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 11335 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 50489 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 37869 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 100395 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 159507 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж21:31 • 1960 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 55265 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 49717 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 46372 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 54476 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
BFM TV

Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера переміг на виборах 28 грудня 2025 року, набравши 74,6% голосів. Його перемога стала можливою завдяки конституційному референдуму 2023 року, який скасував обмеження на кількість президентських термінів.

Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР
Фото: Reuters

Президент Центральноафриканської Республіки (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера забезпечив собі переконливу перемогу на президентських виборах, що відбулися 28 грудня 2025 року. Згідно з попередніми результатами виборчої комісії, опублікованими в понеділок, 5 січня 2026 року, чинний глава держави отримав понад дві третини голосів виборців. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

68-річний математик Туадера, який очолює країну з 2016 року, набрав 74,6% голосів, що дозволяє йому уникнути другого туру. Його найближчі конкуренти, колишні прем'єр-міністри Анісет-Жорж Дологеле та Анрі-Марі Дондра, отримали 14% та 3,65% відповідно.

Зогран Мамдані склав присягу як перший мер-мусульманин Нью-Йорка, вперше використавши для церемонії Коран01.01.26, 18:28 • 4887 переглядiв

Ця перемога стала можливою завдяки конституційному референдуму 2023 року, який скасував обмеження на кількість президентських термінів та збільшив тривалість мандата з 5 до 7 років.

Позиція опозиції та питання безпеки

Основна опозиційна коаліція BRDC бойкотувала вибори, ставлячи під сумнів їхню чесність. Опоненти президента вже заявили про масові фальсифікації та маніпуляції під час підрахунку голосів.

 Народ Центральної Африки виступив 28 грудня. Вони висловили чітке бажання змін

– заявив Анісет-Жорж Дологеле, закликаючи не визнавати оприлюднені цифри.

Кампанія Туадери базувалася на обіцянках стабільності в країні, яка десятиліттями потерпає від конфліктів. Для підтримки безпеки під час голосування залучалися руандійські військові та російські сили (зокрема Africa Corps, що замінили ПВК "Вагнер").

Що далі?

У опозиційних кандидатів є час до 20 січня, щоб подати офіційні скарги до Конституційного суду, який має оголосити остаточні результати до кінця місяця. Наразі ситуація в столиці Бангі залишається спокійною, проте міжнародні спостерігачі висловлюють занепокоєння щодо можливого посилення політичної напруженості. 

У Нігерії дев’ятеро військових загинули внаслідок підриву на міні та засідки06.01.26, 01:01 • 462 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Воєнний стан
Сутички
Reuters
Центральноафриканська Республіка