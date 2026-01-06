Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР
Київ • УНН
Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера переміг на виборах 28 грудня 2025 року, набравши 74,6% голосів. Його перемога стала можливою завдяки конституційному референдуму 2023 року, який скасував обмеження на кількість президентських термінів.
Президент Центральноафриканської Республіки (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера забезпечив собі переконливу перемогу на президентських виборах, що відбулися 28 грудня 2025 року. Згідно з попередніми результатами виборчої комісії, опублікованими в понеділок, 5 січня 2026 року, чинний глава держави отримав понад дві третини голосів виборців. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
68-річний математик Туадера, який очолює країну з 2016 року, набрав 74,6% голосів, що дозволяє йому уникнути другого туру. Його найближчі конкуренти, колишні прем'єр-міністри Анісет-Жорж Дологеле та Анрі-Марі Дондра, отримали 14% та 3,65% відповідно.
Зогран Мамдані склав присягу як перший мер-мусульманин Нью-Йорка, вперше використавши для церемонії Коран01.01.26, 18:28 • 4887 переглядiв
Ця перемога стала можливою завдяки конституційному референдуму 2023 року, який скасував обмеження на кількість президентських термінів та збільшив тривалість мандата з 5 до 7 років.
Позиція опозиції та питання безпеки
Основна опозиційна коаліція BRDC бойкотувала вибори, ставлячи під сумнів їхню чесність. Опоненти президента вже заявили про масові фальсифікації та маніпуляції під час підрахунку голосів.
Народ Центральної Африки виступив 28 грудня. Вони висловили чітке бажання змін
Кампанія Туадери базувалася на обіцянках стабільності в країні, яка десятиліттями потерпає від конфліктів. Для підтримки безпеки під час голосування залучалися руандійські військові та російські сили (зокрема Africa Corps, що замінили ПВК "Вагнер").
Що далі?
У опозиційних кандидатів є час до 20 січня, щоб подати офіційні скарги до Конституційного суду, який має оголосити остаточні результати до кінця місяця. Наразі ситуація в столиці Бангі залишається спокійною, проте міжнародні спостерігачі висловлюють занепокоєння щодо можливого посилення політичної напруженості.
У Нігерії дев’ятеро військових загинули внаслідок підриву на міні та засідки06.01.26, 01:01 • 462 перегляди