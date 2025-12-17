$42.250.05
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Трамп заборонив в’їзд до США для громадян ще п’яти країн - Білий дім

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про посилення обмежень на в'їзд іноземних громадян до США. Обмеження поширюються на 5 нових країн та осіб з проїзними документами Палестинської автономії, а також продовжуються для 12 країн високого ризику.

Трамп заборонив в’їзд до США для громадян ще п’яти країн - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав розпорядження, якн ще більше посилює обмеження на в’їзд іноземних громадян до США. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Білого дому.

Деталі

У документі зазначається, що повні обмеження на в'їзд поширюються ще для 5 країн "на основі нещодавнього аналізу": Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії, а також для осіб, які мають проїзні документи, видані Палестинською автономією.

Згідно з указом, також продовжені повні обмеження на в'їзд громадян з 12 країн високого ризику: Афганістану, Бірми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.  

Крім того, впроваджуються повні обмеження та обмеження на в'їзд для двох країн, на які раніше поширювалися часткові обмеження: Лаосу та Сьєрра-Леоне.

Підписаним документом Трамп продовжив часткові обмеження для громадян чотирьох із семи країн високого ризику: Бурунді, Куби, Того та Венесуели.

Оскільки Туркменістан плідно співпрацює зі Сполученими Штатами та продемонстрував значний прогрес з часу попередньої Прокламації, ця нова Прокламація скасовує заборону на видачу неімміграційних віз, зберігаючи при цьому призупинення в'їзду для громадян Туркменістану як іммігрантів

- йдеться у розпорядженні. 

Додаються часткові обмеження та обмеження на в'їзд для 15 додаткових країн: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Кот-д'Івуар, Домініка, Габон, Гамбія, Малаві, Мавританія, Нігерія, Сенегал, Танзанія, Тонга, Замбія та Зімбабве.

У Білому домі підкреслили, що цей крок спрямований на посилення національної безпеки та перегляд політики в’їзду з країн, де, за оцінками адміністрації Трампа, слабкий контроль за видачею документів або високі ризики, пов’язані з безпекою.

"Прокламація містить винятки для законних постійних мешканців, власників існуючих віз, певних категорій віз, таких як спортсмени і дипломати, а також осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США. Прокламація звужує більш широкі винятки для імміграційних віз на сімейному рівні, які несуть доведені ризики шахрайства, зберігаючи водночас можливості для окремих випадків", - наголошено в документі.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що адміністрація американського президента Трампа планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні, де загинула військовослужбовиця. 

Адміністрація Трампа запровадила нові правила у візах: відмова через хвороби та похилий вік09.11.25, 07:35 • 13542 перегляди

Віта Зеленецька

