Трамп заборонив в’їзд до США для громадян ще п’яти країн - Білий дім
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про посилення обмежень на в'їзд іноземних громадян до США. Обмеження поширюються на 5 нових країн та осіб з проїзними документами Палестинської автономії, а також продовжуються для 12 країн високого ризику.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав розпорядження, якн ще більше посилює обмеження на в’їзд іноземних громадян до США. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Білого дому.
Деталі
У документі зазначається, що повні обмеження на в'їзд поширюються ще для 5 країн "на основі нещодавнього аналізу": Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії, а також для осіб, які мають проїзні документи, видані Палестинською автономією.
Згідно з указом, також продовжені повні обмеження на в'їзд громадян з 12 країн високого ризику: Афганістану, Бірми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.
Крім того, впроваджуються повні обмеження та обмеження на в'їзд для двох країн, на які раніше поширювалися часткові обмеження: Лаосу та Сьєрра-Леоне.
Підписаним документом Трамп продовжив часткові обмеження для громадян чотирьох із семи країн високого ризику: Бурунді, Куби, Того та Венесуели.
Оскільки Туркменістан плідно співпрацює зі Сполученими Штатами та продемонстрував значний прогрес з часу попередньої Прокламації, ця нова Прокламація скасовує заборону на видачу неімміграційних віз, зберігаючи при цьому призупинення в'їзду для громадян Туркменістану як іммігрантів
Додаються часткові обмеження та обмеження на в'їзд для 15 додаткових країн: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Кот-д'Івуар, Домініка, Габон, Гамбія, Малаві, Мавританія, Нігерія, Сенегал, Танзанія, Тонга, Замбія та Зімбабве.
У Білому домі підкреслили, що цей крок спрямований на посилення національної безпеки та перегляд політики в’їзду з країн, де, за оцінками адміністрації Трампа, слабкий контроль за видачею документів або високі ризики, пов’язані з безпекою.
"Прокламація містить винятки для законних постійних мешканців, власників існуючих віз, певних категорій віз, таких як спортсмени і дипломати, а також осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США. Прокламація звужує більш широкі винятки для імміграційних віз на сімейному рівні, які несуть доведені ризики шахрайства, зберігаючи водночас можливості для окремих випадків", - наголошено в документі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що адміністрація американського президента Трампа планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні, де загинула військовослужбовиця.
Адміністрація Трампа запровадила нові правила у візах: відмова через хвороби та похилий вік09.11.25, 07:35 • 13542 перегляди