Трамп заборонив в’їзд до США для громадян ще п’яти країн - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав розпорядження, якн ще більше посилює обмеження на в’їзд іноземних громадян до США. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Білого дому.

Деталі

У документі зазначається, що повні обмеження на в'їзд поширюються ще для 5 країн "на основі нещодавнього аналізу": Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії, а також для осіб, які мають проїзні документи, видані Палестинською автономією.

Згідно з указом, також продовжені повні обмеження на в'їзд громадян з 12 країн високого ризику: Афганістану, Бірми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, впроваджуються повні обмеження та обмеження на в'їзд для двох країн, на які раніше поширювалися часткові обмеження: Лаосу та Сьєрра-Леоне.

Підписаним документом Трамп продовжив часткові обмеження для громадян чотирьох із семи країн високого ризику: Бурунді, Куби, Того та Венесуели.

Оскільки Туркменістан плідно співпрацює зі Сполученими Штатами та продемонстрував значний прогрес з часу попередньої Прокламації, ця нова Прокламація скасовує заборону на видачу неімміграційних віз, зберігаючи при цьому призупинення в'їзду для громадян Туркменістану як іммігрантів - йдеться у розпорядженні.

Додаються часткові обмеження та обмеження на в'їзд для 15 додаткових країн: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Кот-д'Івуар, Домініка, Габон, Гамбія, Малаві, Мавританія, Нігерія, Сенегал, Танзанія, Тонга, Замбія та Зімбабве.

У Білому домі підкреслили, що цей крок спрямований на посилення національної безпеки та перегляд політики в’їзду з країн, де, за оцінками адміністрації Трампа, слабкий контроль за видачею документів або високі ризики, пов’язані з безпекою.

"Прокламація містить винятки для законних постійних мешканців, власників існуючих віз, певних категорій віз, таких як спортсмени і дипломати, а також осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США. Прокламація звужує більш широкі винятки для імміграційних віз на сімейному рівні, які несуть доведені ризики шахрайства, зберігаючи водночас можливості для окремих випадків", - наголошено в документі.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що адміністрація американського президента Трампа планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні, де загинула військовослужбовиця.

Адміністрація Трампа запровадила нові правила у візах: відмова через хвороби та похилий вік