Мексика отвергает возможность военного вмешательства США после операции в Венесуэле
Киев • УНН
Мексиканское правительство исключает возможность односторонних военных действий США против наркокартелей, несмотря на угрозы Дональда Трампа. Президент Клаудия Шейнбаум подчеркнула суверенитет страны, отвергнув иностранное вторжение.
Правительство Мексики и ведущие политические аналитики исключили вероятность односторонних военных действий США против наркокартелей, несмотря на новые угрозы Дональда Трампа, прозвучавшие после ареста Николаса Мадуро. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула суверенитет страны, отвергнув любую возможность иностранного вторжения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Подробности
Во время пресс-конференции в понедельник, 5 января 2026 года, Клаудия Шейнбаум заявила, что не видит реальных рисков военной операции со стороны Вашингтона. Она подчеркнула, что между странами налажена тесная координация в сфере безопасности, которая исключает необходимость внешнего вмешательства.
Я не верю в возможность вторжения, я даже не верю, что они воспринимают это всерьез. С организованной преступностью не справятся иностранные военные с помощью вмешательства
Президент также добавила, что в своих многочисленных телефонных разговорах с Трампом она всегда четко отклоняла предложения о вводе войск США: "Сотрудничество – да, подчинение и вмешательство – нет".
Эксперты по безопасности считают, что заявления Трампа о том, что "картели управляют Мексикой, а не Шейнбаум", являются частью стратегии переговоров. По мнению аналитика Дэвида Сауседо, администрация США использует риторику вторжения как "оружие" для получения торговых и политических уступок от Мехико.
