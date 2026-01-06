Мексика отвергает возможность военного вмешательства США после операции в Венесуэле

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
19:29 • 6836 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 26112 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 51149 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 31167 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 35317 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 40549 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 100661 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70209 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95161 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99414 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.5м/с
84%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: адвоката привлекли к ответственности за затягивание судебного процесса5 января, 14:45 • 5020 просмотра
Украинские военные в декабре ликвидировали более 33 тысяч россиян дронами: установлен рекорд е-Баллов5 января, 14:56 • 3896 просмотра
США примут участие в заседании «коалиции желающих» в Париже - СМИ5 января, 15:32 • 4288 просмотра
Генсек НАТО завтра присоединится к Коалиции желающих в Париже5 января, 17:31 • 4094 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 11649 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 11692 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 51149 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 38066 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 100661 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 159652 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж21:31 • 2110 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 55369 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 49823 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 46449 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 54553 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
BFM TV

Мексика отвергает возможность военного вмешательства США после операции в Венесуэле

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Мексиканское правительство исключает возможность односторонних военных действий США против наркокартелей, несмотря на угрозы Дональда Трампа. Президент Клаудия Шейнбаум подчеркнула суверенитет страны, отвергнув иностранное вторжение.

Мексика отвергает возможность военного вмешательства США после операции в Венесуэле

Правительство Мексики и ведущие политические аналитики исключили вероятность односторонних военных действий США против наркокартелей, несмотря на новые угрозы Дональда Трампа, прозвучавшие после ареста Николаса Мадуро. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула суверенитет страны, отвергнув любую возможность иностранного вторжения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Во время пресс-конференции в понедельник, 5 января 2026 года, Клаудия Шейнбаум заявила, что не видит реальных рисков военной операции со стороны Вашингтона. Она подчеркнула, что между странами налажена тесная координация в сфере безопасности, которая исключает необходимость внешнего вмешательства.

Мексика предлагает посредничество между Венесуэлой и США на фоне морской блокады17.12.25, 19:55 • 4880 просмотров

Я не верю в возможность вторжения, я даже не верю, что они воспринимают это всерьез. С организованной преступностью не справятся иностранные военные с помощью вмешательства

– подчеркнула Шейнбаум.

Президент также добавила, что в своих многочисленных телефонных разговорах с Трампом она всегда четко отклоняла предложения о вводе войск США: "Сотрудничество – да, подчинение и вмешательство – нет".

Эксперты по безопасности считают, что заявления Трампа о том, что "картели управляют Мексикой, а не Шейнбаум", являются частью стратегии переговоров. По мнению аналитика Дэвида Сауседо, администрация США использует риторику вторжения как "оружие" для получения торговых и политических уступок от Мехико. 

Этого не будет: Шейнбаум о возможной отправке войск США в Мексику04.11.25, 19:57 • 3774 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Николас Мадуро
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты