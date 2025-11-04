Этого не будет: Шейнбаум о возможной отправке войск США в Мексику

Фото: АР

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что военные действия США на территории Мексики не состоятся. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Этого не будет. У нас нет никаких сообщений о том, что это произойдет... К тому же, мы не одобряем это – сказала Шейнбаум.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа начала детальное планирование новой миссии по отправке американских военных и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Миссия будет включать наземные операции и удары беспилотников по наркотическим лабораториям и лидерам картелей.