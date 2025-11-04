ukenru
Эксклюзив
18:07 • 3402 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 7860 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
17:22 • 9860 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
15:06 • 14270 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 27407 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 26313 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 18421 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 17801 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15171 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 21080 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 27360 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 20893 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 26279 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 49098 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 46340 просмотра
Этого не будет: Шейнбаум о возможной отправке войск США в Мексику

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Клаудия Шейнбаум заявила об отсутствии каких-либо сообщений о вводе войск США. Она подчеркнула, что Мексика не одобряет такие действия.

Этого не будет: Шейнбаум о возможной отправке войск США в Мексику
Фото: АР

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что военные действия США на территории Мексики не состоятся. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Этого не будет. У нас нет никаких сообщений о том, что это произойдет... К тому же, мы не одобряем это

– сказала Шейнбаум.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа начала детальное планирование новой миссии по отправке американских военных и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Миссия будет включать наземные операции и удары беспилотников по наркотическим лабораториям и лидерам картелей.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Мексика
Дональд Трамп
Соединённые Штаты