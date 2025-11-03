США планують відправити американські війська до Мексики для боротьби з картелями

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала детальне планування нової місії з відправки американських військових і співробітників розвідки до Мексики для боротьби з наркокартелями. Про це з посиланням на джерела пише NBC News, передає УНН.

За інформацією джерел видання, вже розпочато перші етапи підготовки до потенційної місії, яка включатиме наземні операції на території Мексики. Джерела додають, що обговорення обсягу місії тривають, і остаточне рішення ще не прийнято.

Американські війська, багато з яких будуть з Об'єднаного командування спеціальних операцій, діятимуть під керівництвом розвідувального співтовариства США, відомого як статус Title 50. В операції братимуть участь офіцери ЦРУ - зазначають джерела.

Місія США з використанням американських військ для удару по цілях наркокартелів на території Мексики відкриє новий фронт у військовій кампанії президента Дональда Трампа проти наркокартелів у Західній півкулі. Досі адміністрація зосереджувалася на Венесуелі та нанесенні ударів по суднах, які, як підозрюється, перевозять наркотики.

Місія, яка зараз планується, буде розривом з політикою попередніх адміністрацій США, які тихо розгортали в Мексиці групи ЦРУ, військових і правоохоронців для підтримки місцевої поліції та армійських підрозділів, що борються з картелями, але не для безпосередніх дій проти них.

Якщо місія отримає остаточне схвалення, адміністрація планує зберегти її в таємниці і не оприлюднювати пов'язані з нею дії, як це було з недавніми бомбардуваннями суден, підозрюваних у контрабанді наркотиків, заявили два нинішні та два колишні американські чиновники.

Адміністрація Трампа прагне використовувати підхід, що охоплює всі гілки влади, для боротьби з загрозами, які картелі становлять для американських громадян - повідомило джерело.

За новою місією, що планується, американські війська в Мексиці будуть в основному використовувати удари безпілотників по наркотичних лабораторіях, членах і лідерах картелів. Деякі з безпілотників, які будуть використовувати спецпризначенці, вимагають, щоб оператори перебували на землі, щоб використовувати їх ефективно і безпечно.

