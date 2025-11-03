США планують відправити американські війська до Мексики для боротьби з картелями

$42.080.01
Ексклюзив
16:38 • 4842 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 10790 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 13495 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 14028 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 22169 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 15057 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 14473 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28255 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33077 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29700 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
16:38 • 4842 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
14:12 • 22168 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
США планують відправити американські війська до Мексики для боротьби з картелями

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала детальне планування нової місії з відправки американських військових і співробітників розвідки до Мексики для боротьби з наркокартелями. Місія включатиме наземні операції та удари безпілотників по наркотичних лабораторіях і лідерах картелів.

США планують відправити американські війська до Мексики для боротьби з картелями

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала детальне планування нової місії з відправки американських військових і співробітників розвідки до Мексики для боротьби з наркокартелями. Про це з посиланням на джерела пише NBC News, передає УНН.

Адміністрація Трампа розпочала детальне планування нової місії з відправки американських військових і співробітників розвідки до Мексики для боротьби з наркокартелями

- пише видання.

За інформацією джерел видання, вже розпочато перші етапи підготовки до потенційної місії, яка включатиме наземні операції на території Мексики. Джерела додають, що обговорення обсягу місії тривають, і остаточне рішення ще не прийнято.

Американські війська, багато з яких будуть з Об'єднаного командування спеціальних операцій, діятимуть під керівництвом розвідувального співтовариства США, відомого як статус Title 50. В операції братимуть участь офіцери ЦРУ

- зазначають джерела.

Місія США з використанням американських військ для удару по цілях наркокартелів на території Мексики відкриє новий фронт у військовій кампанії президента Дональда Трампа проти наркокартелів у Західній півкулі. Досі адміністрація зосереджувалася на Венесуелі та нанесенні ударів по суднах, які, як підозрюється, перевозять наркотики.

Місія, яка зараз планується, буде розривом з політикою попередніх адміністрацій США, які тихо розгортали в Мексиці групи ЦРУ, військових і правоохоронців для підтримки місцевої поліції та армійських підрозділів, що борються з картелями, але не для безпосередніх дій проти них.

Якщо місія отримає остаточне схвалення, адміністрація планує зберегти її в таємниці і не оприлюднювати пов'язані з нею дії, як це було з недавніми бомбардуваннями суден, підозрюваних у контрабанді наркотиків, заявили два нинішні та два колишні американські чиновники.

Адміністрація Трампа прагне використовувати підхід, що охоплює всі гілки влади, для боротьби з загрозами, які картелі становлять для американських громадян

- повідомило джерело.

За новою місією, що планується, американські війська в Мексиці будуть в основному використовувати удари безпілотників по наркотичних лабораторіях, членах і лідерах картелів. Деякі з безпілотників, які будуть використовувати спецпризначенці, вимагають, щоб оператори перебували на землі, щоб використовувати їх ефективно і безпечно.

Нагадаємо

Військові Сполучених Штатів модернізують давно покинуту колишню військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні, що свідчить про підготовку до тривалих операцій, які можуть допомогти у підтримці можливих дій у Венесуелі.

Павло Башинський

Новини Світу
Сутички
Мексика
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки