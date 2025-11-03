США планируют отправить американские войска в Мексику для борьбы с картелями

Администрация президента США Дональда Трампа начала детальное планирование новой миссии по отправке американских военных и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Об этом со ссылкой на источники пишет NBC News, передает УНН.

Администрация Трампа начала детальное планирование новой миссии по отправке американских военных и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями - пишет издание.

По информации источников издания, уже начаты первые этапы подготовки к потенциальной миссии, которая будет включать наземные операции на территории Мексики. Источники добавляют, что обсуждение объема миссии продолжается, и окончательное решение еще не принято.

Американские войска, многие из которых будут из Объединенного командования специальных операций, будут действовать под руководством разведывательного сообщества США, известного как статус Title 50. В операции будут участвовать офицеры ЦРУ - отмечают источники.

Миссия США с использованием американских войск для удара по целям наркокартелей на территории Мексики откроет новый фронт в военной кампании президента Дональда Трампа против наркокартелей в Западном полушарии. До сих пор администрация сосредоточивалась на Венесуэле и нанесении ударов по судам, которые, как подозревается, перевозят наркотики.

Миссия, которая сейчас планируется, будет разрывом с политикой предыдущих администраций США, которые тихо развертывали в Мексике группы ЦРУ, военных и правоохранителей для поддержки местной полиции и армейских подразделений, борющихся с картелями, но не для непосредственных действий против них.

Если миссия получит окончательное одобрение, администрация планирует сохранить ее в тайне и не обнародовать связанные с ней действия, как это было с недавними бомбардировками судов, подозреваемых в контрабанде наркотиков, заявили два нынешних и два бывших американских чиновника.

Администрация Трампа стремится использовать подход, охватывающий все ветви власти, для борьбы с угрозами, которые картели представляют для американских граждан - сообщил источник.

По новой планируемой миссии, американские войска в Мексике будут в основном использовать удары беспилотников по наркотическим лабораториям, членам и лидерам картелей. Некоторые из беспилотников, которые будут использовать спецназовцы, требуют, чтобы операторы находились на земле, чтобы использовать их эффективно и безопасно.

Напомним

Военные Соединенных Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском бассейне, что свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут помочь в поддержании возможных действий в Венесуэле.