Цього не буде: Шейнбаум про можливу відправку військ США до Мексики

Фото: АР

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що військові дії США на території Мексики не відбудуться. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Цього не буде. Ми не маємо жодних повідомлень про те, що це станеться... До того ж, ми не схвалюємо це – сказала Шейнбаум.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала детальне планування нової місії з відправки американських військових і співробітників розвідки до Мексики для боротьби з наркокартелями. Місія включатиме наземні операції та удари безпілотників по наркотичних лабораторіях і лідерах картелів.