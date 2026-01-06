Мексика відкидає можливість військового втручання США після операції у Венесуелі
Київ • УНН
Мексиканський уряд виключає можливість односторонніх військових дій США проти наркокартелів, незважаючи на погрози Дональда Трампа. Президентка Клаудія Шейнбаум наголосила на суверенітеті країни, відкинувши іноземне вторгнення.
Уряд Мексики та провідні політичні аналітики виключили ймовірність односторонніх військових дій США проти наркокартелів, незважаючи на нові погрози Дональда Трампа, що пролунали після арешту Ніколаса Мадуро. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум наголосила на суверенітеті країни, відкинувши будь-яку можливість іноземного вторгнення. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Під час пресконференції в понеділок, 5 січня 2026 року, Клаудія Шейнбаум заявила, що не бачить реальних ризиків військової операції з боку Вашингтона. Вона підкреслила, що між країнами налагоджена тісна координація у сфері безпеки, яка виключає необхідність зовнішнього втручання.
Я не вірю в можливість вторгнення, я навіть не вірю, що вони сприймають це серйозно. З організованою злочинністю не впораються іноземні військові за допомогою втручання
Президентка також додала, що у своїх численних телефонних розмовах з Трампом вона завжди чітко відхиляла пропозиції щодо введення військ США: "Співпраця – так, підпорядкування та втручання – ні".
Експерти з безпеки вважають, що заяви Трампа про те, що "картелі керують Мексикою, а не Шейнбаум", є частиною стратегії переговорів. На думку аналітика Девіда Сауседо, адміністрація США використовує риторику вторгнення як "зброю" для отримання торговельних та політичних поступок від Мехіко.
