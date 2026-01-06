$42.290.12
Мексика відкидає можливість військового втручання США після операції у Венесуелі

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Мексиканський уряд виключає можливість односторонніх військових дій США проти наркокартелів, незважаючи на погрози Дональда Трампа. Президентка Клаудія Шейнбаум наголосила на суверенітеті країни, відкинувши іноземне вторгнення.

Мексика відкидає можливість військового втручання США після операції у Венесуелі

Уряд Мексики та провідні політичні аналітики виключили ймовірність односторонніх військових дій США проти наркокартелів, незважаючи на нові погрози Дональда Трампа, що пролунали після арешту Ніколаса Мадуро. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум наголосила на суверенітеті країни, відкинувши будь-яку можливість іноземного вторгнення. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Під час пресконференції в понеділок, 5 січня 2026 року, Клаудія Шейнбаум заявила, що не бачить реальних ризиків військової операції з боку Вашингтона. Вона підкреслила, що між країнами налагоджена тісна координація у сфері безпеки, яка виключає необхідність зовнішнього втручання.

Мексика пропонує посередництво між Венесуелою та США на тлі морської блокади 17.12.25, 19:55 • 4880 переглядiв

Я не вірю в можливість вторгнення, я навіть не вірю, що вони сприймають це серйозно. З організованою злочинністю не впораються іноземні військові за допомогою втручання

– наголосила Шейнбаум.

Президентка також додала, що у своїх численних телефонних розмовах з Трампом вона завжди чітко відхиляла пропозиції щодо введення військ США: "Співпраця – так, підпорядкування та втручання – ні".

Експерти з безпеки вважають, що заяви Трампа про те, що "картелі керують Мексикою, а не Шейнбаум", є частиною стратегії переговорів. На думку аналітика Девіда Сауседо, адміністрація США використовує риторику вторгнення як "зброю" для отримання торговельних та політичних поступок від Мехіко. 

Цього не буде: Шейнбаум про можливу відправку військ США до Мексики04.11.25, 19:57 • 3774 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Ніколас Мадуро
Мексика
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки