Администрация Трампа ввела новые правила в визах: отказ из-за болезней и преклонного возраста
Киев • УНН
Администрация Дональда Трампа ввела новые инструкции для консульств, позволяющие отказывать в визах пожилым иммигрантам и лицам с определенными заболеваниями, такими как диабет и ожирение. Сотрудники визовых служб должны оценивать, может ли заявитель стать «обузой» для общества, учитывая его способность оплачивать медицинское обслуживание.
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ввела новые инструкции для консульств и посольств, согласно которым визы могут не предоставляться по "особым" причинам. Об этом информирует УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа распорядилась, чтобы сотрудники посольств и консульств не выдавали визы пожилым иммигрантам и лицам с определенными заболеваниями, в частности диабетом и ожирением.
Необходимо учитывать состояние здоровья заявителя. Определенные заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические и психические расстройства, могут требовать лечения стоимостью сотни тысяч долларов
Около 10% населения мира страдает диабетом. Сердечно-сосудистые заболевания также широко распространены и являются одной из основных причин смертности в мире.
В телеграмме также указано, что сотрудники визовых служб должны учитывать и другие состояния, например ожирение, которое, как отмечается, может вызывать астму, апноэ во время сна и высокое кровяное давление, при оценке того, может ли иммигрант стать "обузой" для общества, и, соответственно, ему может быть отказано во въезде в США.
Новые рекомендации значительно расширяют возможности сотрудников визовых отделов при оценке заявителей.
Им поручено выяснять, есть ли у кандидата средства для оплаты медицинского обслуживания, и на основании этого принимать решение о выдаче визы.
Эксперты отмечают, что такие правила могут усложнить въезд в США для значительной части пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении платы в размере 100 тысяч долларов за рассмотрение заявлений на получение неиммиграционной рабочей визы Н-1В. Эта прокламация ограничивает въезд иностранцев, если их петиция не сопровождается указанным платежом, с целью предотвращения злоупотреблений.
