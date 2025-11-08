Португалия лишает временной защиты белорусов, живших в Украине и покинувших ее после начала войны

Португальское управление по вопросам интеграции, миграции и убежища (AIMA) постановило, что граждане Беларуси, находившиеся в стране под временной защитой после начала российского вторжения в Украину, должны покинуть территорию Португалии. Об этом информирует УНН со ссылкой на португальское издание SIC Notícias.

Подробности

Португальское управление по вопросам интеграции, миграции и убежища (AIMA) приняло решение, согласно которому граждане Беларуси, получившие временную защиту после российского вторжения в Украину, должны покинуть страну. Об этом сообщило издание SIC Notícias.

Под действие решения попали, в частности, белорусы, которые после протестов 2020 года выехали из Беларуси в Украину, а затем, после начала полномасштабной войны, нашли убежище в Португалии.

Согласно распоряжению, у них есть 20 дней, чтобы добровольно покинуть территорию страны, иначе они могут быть депортированы.

Некоторые из белорусов рассказали журналистам, что в случае возвращения на родину опасаются арестов и преследований.

Я опубликовала много постов в социальных сетях в поддержку Украины и против диктатуры Лукашенко. Нас могут арестовать за лайк. И я публиковала посты - рассказала белоруска Татьяна, которая до вторжения РФ в Украину жила во Львове.

В AIMA в ответ на запрос SIC Notícias объяснили, что любое лицо с временной защитой — независимо от возраста — может получить предписание о добровольном выезде из страны.

Журналисты также выяснили, что уже был по меньшей мере один случай, когда Португалия отменила статус временной защиты для несовершеннолетней.

Адвокат Даниэла Кастро привела пример семьи беженцев, ранее проживавших в Украине. По ее словам, мать имеет двойное гражданство — российское и украинское, а отец является гражданином Украины. Супруги воспитывают двух дочерей, родившихся в России, и одной из них, 10-летней девочке, Португалия аннулировала статус временной защиты.

"Они (AIMA – ред.) считают, что ребенок может вернуться в свою страну происхождения, поскольку там нет конфликта", – добавил он.

Напомним

