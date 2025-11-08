Португалия лишает временной защиты белорусов, живших в Украине и покинувших ее после начала войны

ukenru
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Графики отключений электроэнергии
В ЕС заговорили о 20-м пакете санкций против рф8 ноября, 10:27 • 5906 просмотра
В Покровске продолжаются уличные бои, россияне маскируются под гражданских - спикер 7-го корпуса ДШВ8 ноября, 10:32 • 9992 просмотра
США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР - Трамп8 ноября, 10:43 • 39492 просмотра
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба8 ноября, 11:44 • 42022 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 10108 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 51662 просмотра
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 10112 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 31876 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 94172 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 37491 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 45866 просмотра
Португальское управление по вопросам интеграции, миграции и убежища (AIMA) постановило, что граждане Беларуси, находившиеся в стране под временной защитой после начала российского вторжения в Украину, должны покинуть территорию Португалии. У них есть 20 дней для добровольного выезда, иначе они могут быть депортированы.

Португальское управление по вопросам интеграции, миграции и убежища (AIMA) постановило, что граждане Беларуси, находившиеся в стране под временной защитой после начала российского вторжения в Украину, должны покинуть территорию Португалии. Об этом информирует УНН со ссылкой на португальское издание SIC Notícias.

Подробности

Португальское управление по вопросам интеграции, миграции и убежища (AIMA) приняло решение, согласно которому граждане Беларуси, получившие временную защиту после российского вторжения в Украину, должны покинуть страну. Об этом сообщило издание SIC Notícias.

Под действие решения попали, в частности, белорусы, которые после протестов 2020 года выехали из Беларуси в Украину, а затем, после начала полномасштабной войны, нашли убежище в Португалии.

Согласно распоряжению, у них есть 20 дней, чтобы добровольно покинуть территорию страны, иначе они могут быть депортированы.

Некоторые из белорусов рассказали журналистам, что в случае возвращения на родину опасаются арестов и преследований.

Я опубликовала много постов в социальных сетях в поддержку Украины и против диктатуры Лукашенко. Нас могут арестовать за лайк. И я публиковала посты

- рассказала белоруска Татьяна, которая до вторжения РФ в Украину жила во Львове.

В AIMA в ответ на запрос SIC Notícias объяснили, что любое лицо с временной защитой — независимо от возраста — может получить предписание о добровольном выезде из страны.

Журналисты также выяснили, что уже был по меньшей мере один случай, когда Португалия отменила статус временной защиты для несовершеннолетней.

Адвокат Даниэла Кастро привела пример семьи беженцев, ранее проживавших в Украине. По ее словам, мать имеет двойное гражданство — российское и украинское, а отец является гражданином Украины. Супруги воспитывают двух дочерей, родившихся в России, и одной из них, 10-летней девочке, Португалия аннулировала статус временной защиты.

"Они (AIMA – ред.) считают, что ребенок может вернуться в свою страну происхождения, поскольку там нет конфликта", – добавил он.

Напомним

Литва временно закрывает два пограничных перехода с Беларусью, Медининкай и Шальчининкай. Исключения будут действовать для дипломатов, граждан ЕС и других категорий, тогда как Шальчининкай будет полностью закрыт, а Медининкай частично открыт.

Гражданку Беларуси экстрадировали в США по обвинению в контрабанде авиазапчастей в Россию06.11.25, 23:14 • 3872 просмотра

