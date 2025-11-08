Португалія позбавляє тимчасового захисту білорусів, які жили в Україні та залишили її після початку війни

Португальське управління з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA) постановило, що громадяни Білорусі, які перебували в країні під тимчасовим захистом після початку російського вторгнення в Україну, мають залишити територію Португалії. Про це інформує УНН з посиланням на португальське видання SIC Notícias.

Деталі

Під дію рішення потрапили, зокрема, білоруси, які після протестів 2020 року виїхали з Білорусі до України, а згодом, після початку повномасштабної війни, знайшли притулок у Португалії.

Згідно з розпорядженням, вони мають 20 днів, щоб добровільно залишити територію країни, інакше можуть бути депортовані.

Дехто з білорусів розповів журналістам, що у разі повернення на батьківщину побоюється арештів і переслідувань.

Я опублікувала багато постів у соціальних мережах на підтримку України та проти диктатури Лукашенка. Нас можуть заарештувати за лайк. І я публікувала пости - розповіла білоруска Тетяна, яка до вторгнення рф в Україну жила у Львові.

В AIMA у відповідь на запит SIC Notícias пояснили, що будь-яка особа з тимчасовим захистом — незалежно від віку — може отримати припис про добровільний виїзд із країни.

Журналісти також з’ясували, що вже був щонайменше один випадок, коли Португалія скасувала статус тимчасового захисту для неповнолітньої.

Адвокат Даніела Кастро навела приклад сім’ї біженців, які раніше проживали в Україні. За її словами, мати має подвійне громадянство — російське та українське, а батько є громадянином України. Подружжя виховує двох доньок, які народилися в Росії, і одній із них, 10-річній дівчинці, Португалія анулювала статус тимчасового захисту.

"Вони (AIMA – ред.) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту", – додав він.

