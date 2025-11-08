Португалія позбавляє тимчасового захисту білорусів, які жили в Україні та залишили її після початку війни

ukenru
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця КузнєцоваPhoto
16:00 • 15860 перегляди
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
14:50 • 25276 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
14:33 • 31568 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 53476 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 94396 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 94344 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 132982 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 96436 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 76956 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
У ЄС заговорили про 20-й пакет санкцій проти рф8 листопада, 10:27 • 6230 перегляди
У Покровську тривають вуличні бої, росіяни маскуються під цивільних - речник 7-го корпусу ДШВ8 листопада, 10:32 • 10181 перегляди
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп8 листопада, 10:43 • 39661 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба8 листопада, 11:44 • 42191 перегляди
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 10364 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 94400 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 132984 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 96438 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 76958 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 51836 перегляди
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 10444 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 32007 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 94347 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 37594 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 45972 перегляди
Португальське управління з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA) постановило, що громадяни Білорусі, які перебували в країні під тимчасовим захистом після початку російського вторгнення в Україну, мають залишити територію Португалії. Про це інформує УНН з посиланням на португальське видання SIC Notícias.

Деталі

Португальське управління з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA) ухвалило рішення, згідно з яким громадяни Білорусі, які отримали тимчасовий захист після російського вторгнення в Україну, повинні залишити країну. Про це повідомило видання SIC Notícias.

Під дію рішення потрапили, зокрема, білоруси, які після протестів 2020 року виїхали з Білорусі до України, а згодом, після початку повномасштабної війни, знайшли притулок у Португалії.

Згідно з розпорядженням, вони мають 20 днів, щоб добровільно залишити територію країни, інакше можуть бути депортовані.

Дехто з білорусів розповів журналістам, що у разі повернення на батьківщину побоюється арештів і переслідувань.

Я опублікувала багато постів у соціальних мережах на підтримку України та проти диктатури Лукашенка. Нас можуть заарештувати за лайк. І я публікувала пости

- розповіла білоруска Тетяна, яка до вторгнення рф в Україну жила у Львові.

В AIMA у відповідь на запит SIC Notícias пояснили, що будь-яка особа з тимчасовим захистом — незалежно від віку — може отримати припис про добровільний виїзд із країни.

Журналісти також з’ясували, що вже був щонайменше один випадок, коли Португалія скасувала статус тимчасового захисту для неповнолітньої.

Адвокат Даніела Кастро навела приклад сім’ї біженців, які раніше проживали в Україні. За її словами, мати має подвійне громадянство — російське та українське, а батько є громадянином України. Подружжя виховує двох доньок, які народилися в Росії, і одній із них, 10-річній дівчинці, Португалія анулювала статус тимчасового захисту.

"Вони (AIMA – ред.) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту", – додав він.

Нагадаємо

Литва тимчасово закриває два прикордонні переходи з Білоруссю, Медінінкай та Шальчінінкай. Винятки діятимуть для дипломатів, громадян ЄС та інших категорій, тоді як Шальчінінкай буде повністю закритий, а Медінінкай частково відкритий.

Громадянку білорусі екстрадували до США за звинуваченнями у контрабанді авіазапчастин до росії06.11.25, 23:14 • 3872 перегляди

