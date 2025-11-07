Громадянку білорусі екстрадували до США за звинуваченнями у контрабанді авіазапчастин до росії

33-річну білоруську громадянку Яну Леонову екстрадували з Франції до Сполучених Штатів Америки. Її звинувачують у змові з метою порушення закону про реформу експортного контролю, контрабанду, відмивання грошей та шахрайства проти США. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Міністерства юстиції США.

Згідно із заявою, Леонова донедавна жила в росії. Вона також виступила в Окружному суді США округу Колумбія.

В обвинувальному висновку йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, у травні 2022 року, Леонова разом із спільниками в Сполучених Штатах придбала та нелегально вивезла до рф низку авіаційних електронних приладів і обладнання.

Це обладнання планувалося для використання на приватних літаках, що належали колишньому роботодавцю Леонової - компанії, яка внесена до списку юридичних осіб Міністерства торгівлі США.

Повідомляється, що Леонова разом із спільниками придбавала авіаційні компоненти у американських постачальників, а потім нелегально переправляла їх до росії через посередницькі компанії у Вірменії, на Мальдівах та в інших країнах, не маючи необхідних ліцензій США.

Підсудна намагалася обійти законодавство США, щоб збагатитися, закуповуючи та незаконно експортуючи з США до Росії авіаційне обладнання та інше заборонене обладнання. Вона використовувала країни-посередники, намагаючись приховати особу кінцевого одержувача в росії