Громадянку білорусі екстрадували до США за звинуваченнями у контрабанді авіазапчастин до росії

Київ • УНН

 • 140 перегляди

33-річну громадянку білорусі Яну Леонову екстрадували з Франції до США. Її звинувачують у змові з метою порушення закону про реформу експортного контролю, контрабанду та відмивання грошей, а також шахрайство проти США.

Громадянку білорусі екстрадували до США за звинуваченнями у контрабанді авіазапчастин до росії

33-річну білоруську громадянку Яну Леонову екстрадували з Франції до Сполучених Штатів Америки. Її звинувачують у змові з метою порушення закону про реформу експортного контролю, контрабанду, відмивання грошей та шахрайства проти США. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Міністерства юстиції США.  

Деталі

Згідно із заявою, Леонова донедавна жила в росії. Вона також виступила в Окружному суді США округу Колумбія.

В обвинувальному висновку йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, у травні 2022 року, Леонова разом із спільниками в Сполучених Штатах придбала та нелегально вивезла до рф низку авіаційних електронних приладів і обладнання.

Це обладнання планувалося для використання на приватних літаках, що належали колишньому роботодавцю Леонової - компанії, яка внесена до списку юридичних осіб Міністерства торгівлі США.

Повідомляється, що Леонова разом із спільниками придбавала авіаційні компоненти у американських постачальників, а потім нелегально переправляла їх до росії через посередницькі компанії у Вірменії, на Мальдівах та в інших країнах, не маючи необхідних ліцензій США.

Підсудна намагалася обійти законодавство США, щоб збагатитися, закуповуючи та незаконно експортуючи з США до Росії авіаційне обладнання та інше заборонене обладнання. Вона використовувала країни-посередники, намагаючись приховати особу кінцевого одержувача в росії

- йдеться у дописі.

За даними Міністерства юстиції США, Леонова та її спільники систематично приховували та вказували неправдиву інформацію про справжніх кінцевих отримувачів та місця призначення компонентів літака у документації.

Крім того, громадянка Білорусі організувала перевезення товарів до росії через посередницькі пункти призначення та здійснювала перекази платежів у доларах США з іноземних банківських рахунків на американські рахунки.

Перед екстрадицією Леонова дала свідчення в окружному суді США округу Колумбія.

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
