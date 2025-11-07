Громадянку білорусі екстрадували до США за звинуваченнями у контрабанді авіазапчастин до росії
33-річну громадянку білорусі Яну Леонову екстрадували з Франції до США. Її звинувачують у змові з метою порушення закону про реформу експортного контролю, контрабанду та відмивання грошей, а також шахрайство проти США.
Деталі
Згідно із заявою, Леонова донедавна жила в росії. Вона також виступила в Окружному суді США округу Колумбія.
В обвинувальному висновку йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, у травні 2022 року, Леонова разом із спільниками в Сполучених Штатах придбала та нелегально вивезла до рф низку авіаційних електронних приладів і обладнання.
Це обладнання планувалося для використання на приватних літаках, що належали колишньому роботодавцю Леонової - компанії, яка внесена до списку юридичних осіб Міністерства торгівлі США.
Повідомляється, що Леонова разом із спільниками придбавала авіаційні компоненти у американських постачальників, а потім нелегально переправляла їх до росії через посередницькі компанії у Вірменії, на Мальдівах та в інших країнах, не маючи необхідних ліцензій США.
Підсудна намагалася обійти законодавство США, щоб збагатитися, закуповуючи та незаконно експортуючи з США до Росії авіаційне обладнання та інше заборонене обладнання. Вона використовувала країни-посередники, намагаючись приховати особу кінцевого одержувача в росії
За даними Міністерства юстиції США, Леонова та її спільники систематично приховували та вказували неправдиву інформацію про справжніх кінцевих отримувачів та місця призначення компонентів літака у документації.
Крім того, громадянка Білорусі організувала перевезення товарів до росії через посередницькі пункти призначення та здійснювала перекази платежів у доларах США з іноземних банківських рахунків на американські рахунки.
Перед екстрадицією Леонова дала свідчення в окружному суді США округу Колумбія.
