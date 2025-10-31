Україна екстрадувала до Чехії учасника міжнародної шахрайської організації, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
Україна передала Чехії 28-річного громадянина, розшукуваного Інтерполом за участь у міжнародній шахрайській мережі кол-центрів, що ошукували громадян ЄС. Зловмисника затримали на Вінниччині з підробленим посвідченням.
Правоохоронці України екстрадували до Чехії 28-річного громадянина, розшукуваного Інтерполом за участь у діяльності міжнародної шахрайської мережі кол-центрів, які ошукували громадян ЄС. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
Спільними діями правоохоронних органів України та Республіка Чехія було ліквідовано діяльність мережі шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян ЄС
Шахрайська група діяла на території України під керівництвом жителя Дніпра 1992 року народження. До складу групи входили і громадяни Республіки Чехія, які виконували функцію так званих операторів.
Кількох іноземних учасників мережі кол-центрів було затримано та відправлено на батьківщину, інших - внесено до баз даних Інтерполу, з метою їх арешту та подальшої екстрадиції. Серед таких - 28-річний громадянин Чехії. Зловмисника затримали оперативники кримінальної поліції у Вінницькій області та вилучили у нього підроблене посвідчення однієї з міжнародних організацій.
Наразі, працівники Департаментів карного розшуку та міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, за сприяння Державної прикордонної служби України, передали поліції Чехії їхнього громадянина для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні дії.
