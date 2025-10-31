Украина экстрадировала в Чехию участника международной мошеннической организации, разыскиваемого Интерполом

Украина передала Чехии 28-летнего гражданина, разыскиваемого Интерполом за участие в международной мошеннической сети колл-центров, обманывавших граждан ЕС. Злоумышленника задержали в Винницкой области с поддельным удостоверением.

Правоохранители Украины экстрадировали в Чехию 28-летнего гражданина, разыскиваемого Интерполом за участие в деятельности международной мошеннической сети колл-центров, обманывавших граждан ЕС. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН. Совместными действиями правоохранительных органов Украины и Республики Чехия была ликвидирована деятельность сети мошеннических колл-центров, которые выманивали деньги у граждан ЕС - говорится в сообщении. Мошенническая группа действовала на территории Украины под руководством жителя Днепра 1992 года рождения. В состав группы входили и граждане Республики Чехия, которые выполняли функцию так называемых операторов. Несколько иностранных участников сети колл-центров были задержаны и отправлены на родину, остальные - внесены в базы данных Интерпола, с целью их ареста и дальнейшей экстрадиции. Среди таких - 28-летний гражданин Чехии. Злоумышленника задержали оперативники криминальной полиции в Винницкой области и изъяли у него поддельное удостоверение одной из международных организаций. Сейчас сотрудники Департаментов уголовного розыска и международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины, при содействии Государственной пограничной службы Украины, передали полиции Чехии их гражданина для привлечения к уголовной ответственности за совершенные действия. На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию