Украина экстрадировала в Чехию участника международной мошеннической организации, разыскиваемого Интерполом

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
14:27 • 2128 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 10206 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 19392 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 11695 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 23558 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 14791 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 18897 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 24708 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14379 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
31 октября, 07:53 • 24195 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 35922 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 11175 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику31 октября, 08:39 • 31111 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 27283 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 19032 просмотра
публикации
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 19403 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 23569 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 19253 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 27506 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 68648 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Василий Малюк
Дональд Трамп
Геннадий Труханов
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 6916 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 27526 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 59976 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 64258 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 86331 просмотра
Актуальное
Техника
Дія (сервис)
Ракетный комплекс "Панцирь"
Отопление
Золото

Украина экстрадировала в Чехию участника международной мошеннической организации, разыскиваемого Интерполом

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Украина передала Чехии 28-летнего гражданина, разыскиваемого Интерполом за участие в международной мошеннической сети колл-центров, обманывавших граждан ЕС. Злоумышленника задержали в Винницкой области с поддельным удостоверением.

Украина экстрадировала в Чехию участника международной мошеннической организации, разыскиваемого Интерполом

Правоохранители Украины экстрадировали в Чехию 28-летнего гражданина, разыскиваемого Интерполом за участие в деятельности международной мошеннической сети колл-центров, обманывавших граждан ЕС. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Совместными действиями правоохранительных органов Украины и Республики Чехия была ликвидирована деятельность сети мошеннических колл-центров, которые выманивали деньги у граждан ЕС

- говорится в сообщении.

Мошенническая группа действовала на территории Украины под руководством жителя Днепра 1992 года рождения. В состав группы входили и граждане Республики Чехия, которые выполняли функцию так называемых операторов.

Несколько иностранных участников сети колл-центров были задержаны и отправлены на родину, остальные - внесены в базы данных Интерпола, с целью их ареста и дальнейшей экстрадиции. Среди таких - 28-летний гражданин Чехии. Злоумышленника задержали оперативники криминальной полиции в Винницкой области и изъяли у него поддельное удостоверение одной из международных организаций.

Сейчас сотрудники Департаментов уголовного розыска и международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины, при содействии Государственной пограничной службы Украины, передали полиции Чехии их гражданина для привлечения к уголовной ответственности за совершенные действия.

На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию31.10.25, 14:27 • 2870 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Винницкая область
Интерпол
Днепр
Государственная пограничная служба Украины
Чешская Республика
Украина