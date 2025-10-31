На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию
Киев • УНН
Мобилизованный адвокат из Закарпатья на автомобиле Toyota Avensis незаконно пересек украинско-венгерскую границу, протаранив шлагбаумы на пункте пропуска «Великая Паладь». В результате инцидента травмирован военнослужащий пограничного наряда.
Мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум на Закарпатье и на большой скорости сбежал в Венгрию за считанные секунды. Момент побега зафиксировала камера.
Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, сообщает УНН.
Подробности
Вчера вечером внедорожник марки Toyota Avensis совершил незаконное пересечение украинско-венгерской границы.
На бешеной скорости водитель протаранил оба шлагбаума в пункте пропуска "Велика Паладь" и попал на территорию Венгрии. В результате действий водителя был травмирован военнослужащий, несший службу в пограничном наряде
В настоящее время начальником 27 пограничного отряда назначено служебное расследование. А также добавили, что "в ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 348 УК Украины Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего". По данному факту проинформирована сопредельная сторона.
Дополнительно
Патрульный полицейский из Одесской области незаконно пересек государственную границу. Он уволен со службы, обещают привлечь к ответственности.