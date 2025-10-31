На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
12:28 • 3252 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 11181 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 5076 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 16916 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 12086 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 17342 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 23768 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 13990 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23812 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21963 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 32591 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 5614 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 27671 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 21590 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 13454 просмотра
публикации
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 11158 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 16896 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 13458 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 21593 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 65968 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Руслан Кравченко
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 3988 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 25938 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 58384 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 62833 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 84992 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Вашингтон Пост
ЗРК Бук

На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию

Киев • УНН

 • 2120 просмотра

Мобилизованный адвокат из Закарпатья на автомобиле Toyota Avensis незаконно пересек украинско-венгерскую границу, протаранив шлагбаумы на пункте пропуска «Великая Паладь». В результате инцидента травмирован военнослужащий пограничного наряда.

На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию

Мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум на Закарпатье и на большой скорости сбежал в Венгрию за считанные секунды. Момент побега зафиксировала камера.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, сообщает УНН.

Подробности

Вчера вечером внедорожник марки Toyota Avensis совершил незаконное пересечение украинско-венгерской границы.

На бешеной скорости водитель протаранил оба шлагбаума в пункте пропуска "Велика Паладь" и попал на территорию Венгрии. В результате действий водителя был травмирован военнослужащий, несший службу в пограничном наряде

- сообщает пресс-служба.

В настоящее время начальником 27 пограничного отряда назначено служебное расследование. А также добавили, что "в ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 348 УК Украины Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего". По данному факту проинформирована сопредельная сторона.

Дополнительно

Патрульный полицейский из Одесской области незаконно пересек государственную границу. Он уволен со службы, обещают привлечь к ответственности.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Закарпатская область
Государственная пограничная служба Украины
Венгрия
Украина