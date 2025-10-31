На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию

Мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум на Закарпатье и на большой скорости сбежал в Венгрию за считанные секунды. Момент побега зафиксировала камера.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, сообщает УНН.

Вчера вечером внедорожник марки Toyota Avensis совершил незаконное пересечение украинско-венгерской границы.

На бешеной скорости водитель протаранил оба шлагбаума в пункте пропуска "Велика Паладь" и попал на территорию Венгрии. В результате действий водителя был травмирован военнослужащий, несший службу в пограничном наряде