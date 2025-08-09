Патрульний з Одещини втік за кордон: у поліції відреагували
Київ • УНН
Патрульний поліцейський з Одещини незаконно перетнув державний кордон. Його звільнено зі служби, обіцяють притягнути до відповідальності.
Патрульний поліцейський з Одещини втік з України, незаконно перетнувши державний кордон. У патрульній поліції Одеської області зазначили, що правоохооронець звільнений, передає УНН.
Сьогодні в медіа поширилась інформація стосовно патрульного, який незаконно перетнув державний кордон. Повідомляємо, що зазначений у публікації громадянин наразі звільнений зі служби в поліції — з посади інспектора. Також уточнюємо: він не перебував на посаді заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обовʼязки в минулому задовго до події
Крім того, правоохоронці запевнили, що їх колишній співробітник буде "відповідати за свої вчинки відповідно до чинного законодавства".
Додамо
Раніше місцеві одеські Telegram-канали повідомили, що йдеться нібито про Максима Стандратюка.
Зазначалося, що Стандартюк нібито втік за кордон зі своїм хлопцем.