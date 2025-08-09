$41.460.00
Ексклюзив
14:11 • 19840 перегляди
Патрульний з Одещини втік за кордон: у поліції відреагували

Київ • УНН

 • 3166 перегляди

Патрульний поліцейський з Одещини незаконно перетнув державний кордон. Його звільнено зі служби, обіцяють притягнути до відповідальності.

Патрульний з Одещини втік за кордон: у поліції відреагували

Патрульний поліцейський з Одещини втік з України, незаконно перетнувши державний кордон. У патрульній поліції Одеської області зазначили, що правоохооронець звільнений, передає УНН.

Сьогодні в медіа поширилась інформація стосовно патрульного, який незаконно перетнув державний кордон. Повідомляємо, що зазначений у публікації громадянин наразі звільнений зі служби в поліції — з посади інспектора. Також уточнюємо: він не перебував на посаді заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обовʼязки в минулому задовго до події 

- йдеться у заяві патрульної поліції Одеської області.

Крім того, правоохоронці запевнили, що їх колишній співробітник буде "відповідати за свої вчинки відповідно до чинного законодавства".

Додамо

Раніше місцеві одеські Telegram-канали повідомили, що йдеться нібито про Максима Стандратюка.

Зазначалося, що Стандартюк нібито втік за кордон зі своїм хлопцем.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Одеська область
Ізмаїл
Україна