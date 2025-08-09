Патрульный из Одесской области сбежал за границу: в полиции отреагировали

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 18062 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 58818 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 62427 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 237967 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 127941 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 293098 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 274004 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 104498 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 147222 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78345 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.2м/с
56%
755мм
Популярные новости
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"Video9 августа, 08:59 • 39558 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild9 августа, 09:42 • 53792 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW9 августа, 09:59 • 63191 просмотра
Избиение бывшего военного в Днепре: в ТЦК сделали заявлениеVideo9 августа, 12:09 • 7852 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo15:20 • 23111 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 293128 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 182588 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 274031 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 276963 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 194542 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Аляска
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo15:20 • 23758 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo13:49 • 58842 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 276942 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 215518 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 225462 просмотра
Актуальное
The Economist
ТикТок
Instagram
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

Патрульный из Одесской области сбежал за границу: в полиции отреагировали

Киев • УНН

 • 1898 просмотра

Патрульный полицейский из Одесской области незаконно пересек государственную границу. Он уволен со службы, обещают привлечь к ответственности.

Патрульный из Одесской области сбежал за границу: в полиции отреагировали

Патрульный полицейский из Одесской области сбежал из Украины, незаконно пересек государственную границу. В патрульной полиции Одесской области отметили, что правоохранитель уволен, передает УНН.

Сегодня в медиа распространилась информация относительно патрульного, который незаконно пересек государственную границу. Сообщаем, что указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции — с должности инспектора. Также уточняем: он не находился на должности заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял обязанности в прошлом задолго до происшествия

- говорится в заявлении патрульной полиции Одесской области.

Кроме того, правоохранители заверили, что их бывший сотрудник будет "отвечать за свои поступки в соответствии с действующим законодательством".

Добавим

Ранее местные одесские Telegram-каналы сообщили, что речь идет якобы о Максиме Стандратюке.

Отмечалось, что Стандартюк якобы сбежал за границу со своим парнем.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Одесская область
Измаил
Украина