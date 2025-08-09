Патрульный из Одесской области сбежал за границу: в полиции отреагировали
Киев • УНН
Патрульный полицейский из Одесской области незаконно пересек государственную границу. Он уволен со службы, обещают привлечь к ответственности.
Патрульный полицейский из Одесской области сбежал из Украины, незаконно пересек государственную границу. В патрульной полиции Одесской области отметили, что правоохранитель уволен, передает УНН.
Сегодня в медиа распространилась информация относительно патрульного, который незаконно пересек государственную границу. Сообщаем, что указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции — с должности инспектора. Также уточняем: он не находился на должности заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял обязанности в прошлом задолго до происшествия
Кроме того, правоохранители заверили, что их бывший сотрудник будет "отвечать за свои поступки в соответствии с действующим законодательством".
Добавим
Ранее местные одесские Telegram-каналы сообщили, что речь идет якобы о Максиме Стандратюке.
Отмечалось, что Стандартюк якобы сбежал за границу со своим парнем.