На Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбаум і у мить втік до Угорщини
Київ • УНН
Мобілізований адвокат із Закарпаття на автомобілі Toyota Avensis незаконно перетнув українсько-угорський кордон, протаранивши шлагбауми на пункті пропуску «Велика Паладь». Внаслідок інциденту травмовано військовослужбовця прикордонного наряду.
Мобілізований адвокат протаранив шлангбаум на Закарпатті і на великій швидкості втік до Угорщини за лічені секунди. Момент втечі зафіксувала камера.
Про це розповіли у пресслужбі Державної прикордонної служби України, повідомляє УНН.
Деталі
Учора ввечері позашляховик марки Toyota Avensis здійснив незаконний перетин українсько-угорського кордону.
На шаленій швидкості водій протаранив обидва шлагбауми у пункті пропуску "Велика Паладь" та потрапив на територію Угорщини. Внаслідок дій водія був травмований військовослужбовець, який ніс службу у прикордонному наряді
Наразі начальником 27 прикордонного загону призначено службове розслідування. А також додали, що "до ЄРДР внесено відомості щодо виявлення ознак злочину передбаченого ст. 348 ККУ Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця". По даному факту поінформовано суміжну сторону.
Додатково
Патрульний поліцейський з Одещини незаконно перетнув державний кордон. Його звільнено зі служби, обіцяють притягнути до відповідальності.