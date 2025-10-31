$42.080.01
Ексклюзив
12:28 • 5026 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 13929 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 7828 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 19158 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 13160 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 17939 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 24152 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 14143 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23946 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
31 жовтня, 07:20 • 22016 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
На Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбаум і у мить втік до Угорщини

Київ • УНН

 • 2400 перегляди

Мобілізований адвокат із Закарпаття на автомобілі Toyota Avensis незаконно перетнув українсько-угорський кордон, протаранивши шлагбауми на пункті пропуску «Велика Паладь». Внаслідок інциденту травмовано військовослужбовця прикордонного наряду.

На Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбаум і у мить втік до Угорщини

Мобілізований адвокат протаранив шлангбаум на Закарпатті і на великій швидкості втік до Угорщини за лічені секунди. Момент втечі зафіксувала камера.

Про це розповіли у пресслужбі Державної прикордонної служби України, повідомляє УНН.

Деталі

Учора ввечері позашляховик марки Toyota Avensis здійснив незаконний перетин українсько-угорського кордону.

На шаленій швидкості водій протаранив обидва шлагбауми у пункті пропуску "Велика Паладь" та потрапив на територію Угорщини. Внаслідок дій водія був травмований військовослужбовець, який ніс службу у прикордонному наряді

- повідомляє пресслужба.

Наразі начальником 27 прикордонного загону призначено службове розслідування. А також додали, що "до ЄРДР внесено відомості щодо виявлення ознак злочину передбаченого ст. 348 ККУ Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця". По даному факту поінформовано суміжну сторону.

Додатково

Патрульний поліцейський з Одещини незаконно перетнув державний кордон. Його звільнено зі служби, обіцяють притягнути до відповідальності.

Лілія Подоляк

