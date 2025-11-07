Гражданку Беларуси экстрадировали в США по обвинению в контрабанде авиазапчастей в Россию

33-летняя гражданка Беларуси Яна Леонова экстрадирована из Франции в Соединенные Штаты Америки. Ее обвиняют в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против США. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Согласно заявлению, Леонова до недавнего времени жила в России. Она также выступила в Окружном суде США округа Колумбия.

В обвинительном заключении говорится, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года, Леонова вместе с сообщниками в Соединенных Штатах приобрела и нелегально вывезла в РФ ряд авиационных электронных приборов и оборудования.

Это оборудование планировалось для использования на частных самолетах, принадлежавших бывшему работодателю Леоновой - компании, которая внесена в список юридических лиц Министерства торговли США.

Сообщается, что Леонова вместе с сообщниками приобретала авиационные компоненты у американских поставщиков, а затем нелегально переправляла их в Россию через посреднические компании в Армении, на Мальдивах и в других странах, не имея необходимых лицензий США.

Подсудимая пыталась обойти законодательство США, чтобы обогатиться, закупая и незаконно экспортируя из США в Россию авиационное оборудование и другое запрещенное оборудование. Она использовала страны-посредники, пытаясь скрыть личность конечного получателя в России