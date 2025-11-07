Гражданку Беларуси экстрадировали в США по обвинению в контрабанде авиазапчастей в Россию

ukenru
19:30 • 9142 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 39548 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 45848 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 31428 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 31100 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 56257 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 36401 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 38791 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50463 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 39241 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрыв в офисе Ивано-Франковска: два человека получили ранения, 40 эвакуированы - ГСЧСPhotoVideo6 ноября, 14:27 • 9600 просмотра
Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой: что она ответилаVideo6 ноября, 17:20 • 7166 просмотра
В Киеве временно ограничат движение на Столичном шоссе и изменят маршруты общественного транспортаPhoto6 ноября, 17:31 • 3170 просмотра
Удар российских БПЛА по Днепру 6 ноября: есть пострадавшие, повреждены жилые дома6 ноября, 17:33 • 3718 просмотра
Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины18:16 • 4230 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 39550 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 26449 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 34068 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 35306 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 56257 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Гутерриш
Иван Федоров
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Греция
Бразилия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 28482 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 28995 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 30790 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 46948 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 50909 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Facebook
Дипломатка
Instagram

Гражданку Беларуси экстрадировали в США по обвинению в контрабанде авиазапчастей в Россию

Киев • УНН

 • 858 просмотра

33-летнюю гражданку Беларуси Яну Леонову экстрадировали из Франции в США. Ее обвиняют в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде и отмывании денег, а также мошенничестве против США.

Гражданку Беларуси экстрадировали в США по обвинению в контрабанде авиазапчастей в Россию

33-летняя гражданка Беларуси Яна Леонова экстрадирована из Франции в Соединенные Штаты Америки. Ее обвиняют в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против США. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Детали

Согласно заявлению, Леонова до недавнего времени жила в России. Она также выступила в Окружном суде США округа Колумбия.

В обвинительном заключении говорится, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года, Леонова вместе с сообщниками в Соединенных Штатах приобрела и нелегально вывезла в РФ ряд авиационных электронных приборов и оборудования.

Это оборудование планировалось для использования на частных самолетах, принадлежавших бывшему работодателю Леоновой - компании, которая внесена в список юридических лиц Министерства торговли США.

Сообщается, что Леонова вместе с сообщниками приобретала авиационные компоненты у американских поставщиков, а затем нелегально переправляла их в Россию через посреднические компании в Армении, на Мальдивах и в других странах, не имея необходимых лицензий США.

Подсудимая пыталась обойти законодательство США, чтобы обогатиться, закупая и незаконно экспортируя из США в Россию авиационное оборудование и другое запрещенное оборудование. Она использовала страны-посредники, пытаясь скрыть личность конечного получателя в России

- говорится в сообщении.

По данным Министерства юстиции США, Леонова и ее сообщники систематически скрывали и указывали ложную информацию о настоящих конечных получателях и местах назначения компонентов самолета в документации.

Кроме того, гражданка Беларуси организовала перевозку товаров в Россию через посреднические пункты назначения и осуществляла переводы платежей в долларах США с иностранных банковских счетов на американские счета.

Перед экстрадицией Леонова дала показания в окружном суде США округа Колумбия.

Украина экстрадировала в Чехию участника международной мошеннической организации, разыскиваемого Интерполом31.10.25, 15:31 • 4437 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПНовости Мира
Санкции
Техника
Банковская карта
Война в Украине
Беларусь
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Министерство торговли Соединенных Штатов Америки
Мальдивы
Армения
Франция
Соединённые Штаты
Украина