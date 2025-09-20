$41.250.00
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення плати в розмірі 100 тисяч доларів за розгляд заяв на отримання неімміграційної робочої візи Н-1В. Ця прокламація обмежує в'їзд іноземців, якщо їхня петиція не супроводжується зазначеним платежем, з метою запобігання зловживанням.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення плати в розмірі 100 тис. доларів за розгляд заяв на отримання неімміграційної робочої візи Н-1В. Про це пише УНН з посиланням на Білий дім, передає УНН.

Віза H-1B

Президент Дональд Трамп підписав Прокламацію про обмеження в'їзду до США певних іноземців з візою H-1B як неімміграційних працівників, вимагаючи виплати 100 тис. доларів США для супроводу або доповнення петицій H-1B для нових заявок з метою запобігання зловживанням, які витісняють американських працівників та підривають національну безпеку 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокламація обмежує в'їзд іноземців як неіммігрантів для надання послуг у спеціалізованих професіях в рамках програми H-1B, якщо їхня петиція не супроводжується платежем у розмірі 100 тис. доларів.

Вона доручає міністру внутрішньої безпеки обмежити затвердження петицій від іноземців, які наразі перебувають за межами США і не супроводжуються платежем, та дозволяє винятки в окремих випадках, якщо це відповідає національним інтересам. Прокламація вимагає від роботодавців зберігати документацію про переказ платежу, при цьому Державний секретар перевіряє платіж під час розгляду клопотання, а Державний департамент і Міністерство внутрішньої безпеки відмовляють у в'їзді іноземцям, які не здійснили платіж, та вживають інших необхідних заходів для виконання Прокламації 

- зазначається в повідомленні.

Прокламація також вимагає від Міністерства праці та Міністерства внутрішньої безпеки видати спільні вказівки щодо перевірки, виконання, аудиту та штрафних санкцій, а також доручає міністру праці ініціювати розробку правил для перегляду діючих рівнів заробітної плати для програми H-1B, а міністру внутрішньої безпеки — ініціювати розробку правил для надання пріоритету висококваліфікованим, високооплачуваним працівникам H-1B.

Що каже Трамп

У своїй соцмережі Тuthsocial Трамп заявив, що "занадто довго в країну в'їжджали мільйони нелегальних іммігрантів, а імміграційна система була зруйнована".

Сьогодні ми з гордістю оголошуємо про випуск золотої картки Трампа. Картка буде доступна за ціною 1 млн доларів для фізичних осіб і 2 млн доларів для юридичних осіб. Занадто довго в нашу країну в'їжджали мільйони нелегальних іммігрантів, а наша імміграційна система була зруйнована. Настав час, щоб американський народ і американські платники податків отримали вигоду від нашої законної імміграційної системи. Ми очікуємо, що картка дуже швидко принесе понад 100 млрд доларів. Ці гроші будуть використані для зниження податків, реалізації проектів, спрямованих на економічне зростання, та погашення нашого боргу

- написав Трамп.

Недоліки

Видання Bloomberg з посиланням на адвокатів зазначає, що зміни до заяви Трампа про візу H-1B, включаючи збір у розмірі 100 доларів, "фактично знищать програму".

Хто заплатить 100 000 доларів за петицію? Хіба що ви хочете зробити це ексклюзивною програмою для надзвичайно багатих людей 

- зазначають адвокати.

Дехто наголошує, що "це безглузда, жахлива політика для компаній, що надають фінансові послуги, яка робить американські фірми менш конкурентоспроможними на світовому ринку талантів".

Частина цих настроїв, якщо вони справдяться, може бути розцінена цією адміністрацією як перевага, а не як проблема.

Високопоставлені члени адміністрації Трампа неодноразово попереджали - у прямому сенсі - що занадто багато іммігрантів займають робочі місця в Америці.

Юридичні ризики

Як пише видання, суди також можуть ретельно розглянути нові значні збори. Зокрема, плата за подання заявки на візу H-1B у розмірі 100 тис. доларів США може бути скасована як "надмірна"

Це тому, що федеральний закон дозволяє агентствам стягувати достатню суму, щоб відшкодувати розумні витрати, а більшість заявок на робочі візи наразі коштують близько 5000 доларів. Навіть найскладніші, наприклад, для певних інвестиційних віз, зазвичай коштують менше 10 тис. доларів США загалом 

- пише видання.

Цей крок також може стимулювати технологічні фірми та інші компанії, що залежать від іноземних працівників, створювати офіси за межами США, щоб уникнути сплати реєстраційного збору та пов'язаних з цим клопотів.

Нагадаємо

У квітні Президент США Дональд Трамп похизувався журналістам американською "золотою" картою з власним зображенням на "аверсі" - вартістю 5 мільйонів доларів, за яку можна купити дозвіл на проживання в США.

Павло Башинський

