Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 22413 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 32890 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 51459 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 52195 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 50767 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 44094 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 53825 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 67838 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 34813 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни

Киев • УНН

 • 1956 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении платы в размере 100 тысяч долларов за рассмотрение заявлений на получение неиммиграционной рабочей визы Н-1В. Эта прокламация ограничивает въезд иностранцев, если их петиция не сопровождается указанным платежом, с целью предотвращения злоупотреблений.

Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении платы в размере 100 тыс. долларов за рассмотрение заявлений на получение неиммиграционной рабочей визы Н-1В. Об этом пишет УНН со ссылкой на Белый дом, передает УНН.

Виза H-1B

Президент Дональд Трамп подписал Прокламацию об ограничении въезда в США определенных иностранцев с визой H-1B в качестве неиммиграционных работников, требуя выплаты 100 тыс. долларов США для сопровождения или дополнения петиций H-1B для новых заявок с целью предотвращения злоупотреблений, которые вытесняют американских работников и подрывают национальную безопасность 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что прокламация ограничивает въезд иностранцев в качестве неиммигрантов для оказания услуг в специализированных профессиях в рамках программы H-1B, если их петиция не сопровождается платежом в размере 100 тыс. долларов.

Она поручает министру внутренней безопасности ограничить утверждение петиций от иностранцев, которые в настоящее время находятся за пределами США и не сопровождаются платежом, и разрешает исключения в отдельных случаях, если это соответствует национальным интересам. Прокламация требует от работодателей сохранять документацию о переводе платежа, при этом Государственный секретарь проверяет платеж при рассмотрении ходатайства, а Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности отказывают во въезде иностранцам, которые не осуществили платеж, и принимают другие необходимые меры для выполнения Прокламации 

- отмечается в сообщении.

Прокламация также требует от Министерства труда и Министерства внутренней безопасности издать совместные указания по проверке, выполнению, аудиту и штрафным санкциям, а также поручает министру труда инициировать разработку правил для пересмотра действующих уровней заработной платы для программы H-1B, а министру внутренней безопасности — инициировать разработку правил для предоставления приоритета высококвалифицированным, высокооплачиваемым работникам H-1B.

Что говорит Трамп

В своей соцсети Truthsocial Трамп заявил, что "слишком долго в страну въезжали миллионы нелегальных иммигрантов, а иммиграционная система была разрушена".

Сегодня мы с гордостью объявляем о выпуске золотой карты Трампа. Карта будет доступна по цене 1 млн долларов для физических лиц и 2 млн долларов для юридических лиц. Слишком долго в нашу страну въезжали миллионы нелегальных иммигрантов, а наша иммиграционная система была разрушена. Пришло время, чтобы американский народ и американские налогоплательщики получили выгоду от нашей законной иммиграционной системы. Мы ожидаем, что карта очень быстро принесет более 100 млрд долларов. Эти деньги будут использованы для снижения налогов, реализации проектов, направленных на экономический рост, и погашения нашего долга

- написал Трамп.

Недостатки

Издание Bloomberg со ссылкой на адвокатов отмечает, что изменения в заявлении Трампа о визе H-1B, включая сбор в размере 100 долларов, "фактически уничтожат программу".

Кто заплатит 100 000 долларов за петицию? Разве что вы хотите сделать это эксклюзивной программой для чрезвычайно богатых людей 

- отмечают адвокаты.

Некоторые подчеркивают, что "это бессмысленная, ужасная политика для компаний, предоставляющих финансовые услуги, которая делает американские фирмы менее конкурентоспособными на мировом рынке талантов".

Часть этих настроений, если они оправдаются, может быть расценена этой администрацией как преимущество, а не как проблема.

Высокопоставленные члены администрации Трампа неоднократно предупреждали - в прямом смысле - что слишком много иммигрантов занимают рабочие места в Америке.

Юридические риски

Как пишет издание, суды также могут тщательно рассмотреть новые значительные сборы. В частности, плата за подачу заявки на визу H-1B в размере 100 тыс. долларов США может быть отменена как "чрезмерная"

Это потому, что федеральный закон позволяет агентствам взимать достаточную сумму, чтобы возместить разумные расходы, а большинство заявок на рабочие визы в настоящее время стоят около 5000 долларов. Даже самые сложные, например, для определенных инвестиционных виз, обычно стоят менее 10 тыс. долларов США в целом 

- пишет издание.

Этот шаг также может стимулировать технологические фирмы и другие компании, зависящие от иностранных работников, создавать офисы за пределами США, чтобы избежать уплаты регистрационного сбора и связанных с этим хлопот.

Напомним

В апреле Президент США Дональд Трамп похвастался журналистам американской "золотой" картой с собственным изображением на "аверсе" - стоимостью 5 миллионов долларов, за которую можно купить разрешение на проживание в США.

Павел Башинский

