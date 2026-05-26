Губернатор провинции в ДР Конго заявил, что вспышка Эболы требует быстрой реакции, чтобы предотвратить катастрофу

Военный губернатор провинции Итури в Демократической Республике Конго Джонни Лубоя Нкашама заявил, что вспышка вируса Эбола требует срочной международной реакции, иначе региону грозит катастрофа. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

В Конго заявили о нехватке ресурсов для борьбы со вспышкой

Провинция Итури является эпицентром нынешней вспышки Эболы в ДР Конго.

По словам губернатора, ситуация напоминает "войну", для борьбы с которой региону не хватает ресурсов.

Люди в пострадавших районах не получают достаточно еды. Также существуют проблемы с другими болезнями и перенаселенностью — сказал Нкашама в интервью французскому вещателю RFI.

Он призвал к "быстрой реакции", в частности к усилению кадрового потенциала и созданию безопасных центров лечения, чтобы не допустить "катастрофы" в Итури.

ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию

По официальным данным, с момента объявления вспышки 15 мая в стране зафиксировали более 900 подозреваемых случаев Эболы и 223 подозреваемых смертей.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что болезнь может распространяться быстрее, чем считалось ранее, и объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что масштабы вспышки опережают темпы реагирования.

Те, кто реагирует на ситуацию, вынуждены догонять развитие событий — отметил он.

Вспышка уже зафиксирована в Уганде

Случаи Эболы также подтверждены в провинциях Северное и Южное Киву, а также в соседней Уганде, где зарегистрировано семь подтвержденных случаев заболевания.

Губернатор Итури заявил, что региону срочно нужны квалифицированные медики и финансирование.

Наши имеющиеся ресурсы были направлены на войну, а теперь эта вторая война требует еще больше — сказал он.

По словам Нкашамы, родственники умерших от Эболы уже атаковали два лечебных центра, пытаясь забрать тела своих близких.

Для борьбы со вспышкой планируют привлечь более 300 млн долларов

Глава Africa CDC Жан Касея сообщил, что страны региона согласовали бюджет в 319 миллионов долларов для борьбы со вспышкой.

По его словам, на данный момент удалось обеспечить лишь 10% необходимого финансирования.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже пообещал выделить первые 5 миллионов долларов на поддержку плана.

Africa CDC также предупредил, что риск распространения Эболы существует еще для ряда африканских стран, в частности Анголы, Бурунди, Кении, Руанды, Танзании и Замбии.

Нынешняя вспышка стала уже 17-й в ДР Конго с момента открытия вируса Эбола в 1976 году.

