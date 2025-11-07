После массовых протестов в Танзании десятки людей обвинили в госизмене – преступлении, караемом смертной казнью
Киев • УНН
В Танзании власти предъявили обвинения в государственной измене десяткам участников протестов после спорных выборов. Среди 98 задержанных, доставленных в суд в Дар-эс-Саламе, есть блогер Дженнифер "Ниффер" Биликвиджа.
Власти Танзании предъявили обвинения в государственной измене десяткам участников протестов, вспыхнувших после спорных выборов на прошлой неделе. Как сообщает Bloomberg, в суд в Дар-эс-Саламе доставили по меньшей мере 98 человек, среди которых много молодых мужчин и женщин, пишет УНН.
Детали
Подозреваемым инкриминируют заговор с целью государственной измены и государственную измену – преступления, караемые смертной казнью через повешение. В документе говорится, что они "намеревались препятствовать всеобщим выборам 2025 года" и "нанесли ущерб государственному имуществу".
Президент Самия Сулуху Хассан получила 98% голосов, однако оппозиция назвала выборы фиктивными и обвинила силы безопасности в убийстве более 1000 человек.
Среди задержанных – блогерша Дженнифер "Ниффер" Биликвиджа. Ее мать записала эмоциональное обращение к президенту.
Вся моя семья попросила меня прийти и попросить у вас прощения. Ниффер – единственный кормилец нашей семьи. Мне больше некуда идти
Amnesty International – организация, которая борется за права людей по всему миру, осудила действия властей.
После спорных выборов власти Танзании развязали эскалацию репрессий против общественности, журналистов и правозащитников
Правительство Танзании отрицает нарушения прав человека, а официальные представители пока не прокомментировали ситуацию.
Напомним
В конце октября Танзанию охватили массовые протесты во время выборов президента и парламента. Оппозиция заявила о почти 700 погибших во время антиправительственных протестов.
Несмотря на протесты, Самию Сулуху Хассана объявили победителем президентских выборов в Танзании, обеспечив ей еще один срок на фоне беспорядков по всей стране.
МИД Украины 31 октября предостерег своих граждан от посещения мест скопления людей из-за массовых протестов в Танзании.