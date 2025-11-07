Після масових протестів у Танзанії десятки людей звинуватили у держзраді – злочині, що карається смертю
Київ • УНН
У Танзанії влада пред'явила звинувачення у державній зраді десяткам учасників протестів після спірних виборів. Серед 98 затриманих, доставлених до суду в Дар-ес-Саламі, є блогерка Дженніфер "Ніффер" Біліквіджа.
Влада Танзанії пред’явила звинувачення у державній зраді десяткам учасників протестів, які спалахнули після спірних виборів минулого тижня. Як повідомляє Bloomberg, до суду в Дар-ес-Саламі доставили щонайменше 98 осіб, серед яких багато молодих чоловіків і жінок, пише УНН.
Деталі
Підозрюваним інкримінують змову з метою державної зради та державну зраду – злочини, що караються смертною карою через повішення. У документі йдеться, що вони "мали намір перешкоджати загальним виборам 2025 року" та "завдали шкоди державному майну".
Президент Самія Сулуху Хассан отримала 98% голосів, однак опозиція назвала вибори фіктивними й звинуватила сили безпеки у вбивстві понад 1000 людей.
Серед затриманих – блогерка Дженніфер "Ніффер" Біліквіджа. Її мати записала емоційне звернення до президента.
Уся моя родина попросила мене прийти і попросити у вас вибачення. Ніффер – єдиний годувальник нашої родини. Мені більше нікуди йти
Amnesty International - організація, яка бореться за права людей по всьому світу, засудила дії влади.
Після спірних виборів влада Танзанії розв’язала ескалацію репресій проти громадськості, журналістів та правозахисників
Уряд Танзанії заперечує порушення прав людини, а офіційні представники поки не прокоментували ситуацію.
Нагадаємо
Наприкінці жовтня Танзанію охопили масові протести під час виборів президента та парламенту. Опозиція заявила про майже 700 загиблих під час антиурядових протестів.
Не дивлячись на протести, Самію Сулуху Хассана оголосили переможцем президентських виборів у Танзанії, забезпечивши їй ще один термін на тлі заворушень по всій країні.
МЗС України 31 жовтня застерегло своїх громадян від відвідування місць скупчень людей через масові протести у Танзанії.