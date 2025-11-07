Після масових протестів у Танзанії десятки людей звинуватили у держзраді – злочині, що карається смертю

ukenru
15:49 • 4702 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:32 • 12340 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
14:58 • 13079 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 16271 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 17539 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 37742 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 35006 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 37828 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 29220 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30359 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 23073 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 30247 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 18431 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 13604 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 11009 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
15:32 • 12356 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 13092 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
13:59 • 16281 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 11288 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 37748 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Мирноград
Німеччина
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 10341 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 18637 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 30463 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 23276 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 26554 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
МіГ-31
Опалення

Після масових протестів у Танзанії десятки людей звинуватили у держзраді – злочині, що карається смертю

Київ • УНН

 • 496 перегляди

У Танзанії влада пред'явила звинувачення у державній зраді десяткам учасників протестів після спірних виборів. Серед 98 затриманих, доставлених до суду в Дар-ес-Саламі, є блогерка Дженніфер "Ніффер" Біліквіджа.

Після масових протестів у Танзанії десятки людей звинуватили у держзраді – злочині, що карається смертю

Влада Танзанії пред’явила звинувачення у державній зраді десяткам учасників протестів, які спалахнули після спірних виборів минулого тижня. Як повідомляє Bloomberg, до суду в Дар-ес-Саламі доставили щонайменше 98 осіб, серед яких багато молодих чоловіків і жінок, пише УНН.

Деталі

Підозрюваним інкримінують змову з метою державної зради та державну зраду – злочини, що караються смертною карою через повішення. У документі йдеться, що вони "мали намір перешкоджати загальним виборам 2025 року" та "завдали шкоди державному майну".

Президент Самія Сулуху Хассан отримала 98% голосів, однак опозиція назвала вибори фіктивними й звинуватила сили безпеки у вбивстві понад 1000 людей.

У Танзанії запідозрили новий спалах вірусу Марбург: 8 з 9 заражених померли15.01.25, 16:08 • 32552 перегляди

Серед затриманих – блогерка Дженніфер "Ніффер" Біліквіджа. Її мати записала емоційне звернення до президента.

Уся моя родина попросила мене прийти і попросити у вас вибачення. Ніффер – єдиний годувальник нашої родини. Мені більше нікуди йти 

– заявила матір.

Amnesty International - організація, яка бореться за права людей по всьому світу, засудила дії влади.

Після спірних виборів влада Танзанії розв’язала ескалацію репресій проти громадськості, журналістів та правозахисників

– заявив Ірунгу Хоутон, директор організації у Кенії.

Уряд Танзанії заперечує порушення прав людини, а офіційні представники поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня Танзанію охопили масові протести під час виборів президента та парламенту. Опозиція заявила про майже 700 загиблих під час антиурядових протестів.

Не дивлячись на протести, Самію Сулуху Хассана оголосили переможцем президентських виборів у Танзанії, забезпечивши їй ще один термін на тлі заворушень по всій країні. 

МЗС України 31 жовтня застерегло своїх громадян від відвідування місць скупчень людей через масові протести у Танзанії. 

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Блогери
Танзанія
Bloomberg
Кенія