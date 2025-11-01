$42.080.01
Самія Сулуху Хассан переобрана президентом Танзанії на тлі масових заворушень

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Самію Сулуху Хассан оголосили переможцем президентських виборів у Танзанії, отримавши 98% голосів. Опозиційні партії відхилили результати, назвавши голосування знущанням, а міжнародні спостерігачі висловили стурбованість відсутністю прозорості та заворушеннями.

Самія Сулуху Хассан переобрана президентом Танзанії на тлі масових заворушень

Самію Сулуху Хассана оголосили переможцем президентських виборів у Танзанії, забезпечивши їй ще один термін на тлі заворушень по всій країні, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Виборча комісія повідомила, що Самія отримала 98% голосів на виборах у середу. У своїй переможній промові в суботу вона назвала вибори "вільними та демократичними", звинувативши протестувальників у "непатріотичності".

Опозиційні партії відхилили результати, назвавши голосування знущанням над демократичним процесом, оскільки головних суперників Самії або ув'язнили, або заборонили балотуватися.

Міжнародні спостерігачі висловили стурбованість відсутністю прозорості та поширеними заворушеннями, в результаті яких, як повідомляється, загинули та отримали поранення сотні людей.

Відключення інтернету по всій країні ускладнює перевірку кількості загиблих.

Уряд намагався применшити масштаби насильства, і влада продовжила комендантську годину, щоб придушити заворушення.

Отримуючи в суботу сертифікат про перемогу, 65-річна Самія сказала: "Ми дякуємо силам безпеки за те, що насильство не зупинило голосування.

Уряд рішуче засуджує насильницькі інциденти". "Ці інциденти зовсім не були патріотичними", – сказала вона.

Додамо

Раніше в суботу голова виборчої комісії Джейкобс Мвамбегеле оголосив Самію "переможцем президентських виборів".

Самія отримала близько 31,9 мільйона голосів, або 97,66% від загальної кількості, при цьому явка наблизилася до 87% від 37,6 мільйона зареєстрованих виборців країни, повідомив голова виборчої комісії.

На напівавтономному архіпелазі Танзанії Занзібар, який обирає свій власний уряд і лідера, переміг Хусейн Мвіньї з CCM, який є чинним президентом, з майже 80% голосів.

Опозиція на Занзібарі заявила, що відбулося "масове шахрайство", повідомляє інформаційне агентство AP.

Церемонія складання присяги Мвіньї триває на стадіоні Amaan Complex на Занзібарі.

У суботу вранці про протести не повідомлялося, але напруженість залишалася високою в Дар-ес-Саламі, де сили безпеки тримали контрольно-пропускні пункти по всьому портовому місту.

У п'ятницю демонстранти в Дар-ес-Саламі та інших містах вийшли на вулиці, зриваючи плакати Самії та атакуючи поліцію та виборчі дільниці, незважаючи на попередження командувача армії щодо припинення заворушень.

Демонстрації здебільшого очолюють молоді протестувальники, які засудили вибори як несправедливі.

Вони звинувачують уряд у підриві демократії шляхом придушення основних лідерів опозиції – один перебуває у в'язниці, а іншого було виключено з технічних причин.

Опозиція Танзанії заявила про майже 700 загиблих під час антиурядових протестів31.10.25, 19:38 • 7524 перегляди

Речник опозиційної партії Чадема у п'ятницю повідомив агентству AFP, що "близько 700" людей загинули в зіткненнях із силами безпеки, тоді як дипломатичне джерело в Танзанії повідомило BBC, що є достовірні докази того, що щонайменше 500 людей загинуло.

Міністр закордонних справ Махмуд Комбо Табіт охарактеризував насильство як "кілька ізольованих осередків інцидентів тут і там" і сказав, що "сили безпеки діяли дуже швидко та рішуче, щоб вирішити ситуацію".

У своїй заяві генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що він "глибоко стурбований" ситуацією в Танзанії, "включаючи повідомлення про загиблих та поранених під час демонстрацій". Він закликав усі залучені сторони "запобігти подальшій ескалації".

Велика Британія, Канада та Норвегія висловили аналогічну стурбованість. посилаючись на "достовірні повідомлення про велику кількість смертельних випадків та серйозних травм в результаті реагування служб безпеки на протести".

Було два основних претенденти від опозиції – Тунду Ліссу, якого затримують за звинуваченням у державній зраді, що він заперечує, та Лухага Мпіна з партії ACT-Wazalendo, – але його виключили через юридичні формальності.

Шістнадцять маргінальних партій, жодна з яких історично не мала значної громадської підтримки, отримали дозвіл на участь у виборах.

Правляча партія Самії "Чама Ча Мапіндузі" (CCM) та її попередниця "Тану" домінували в політиці країни та ніколи не програвали вибори з моменту здобуття незалежності.

Напередодні виборів правозахисні групи засудили репресії з боку уряду, а Amnesty International посилалася на "хвилю терору", що включала насильницькі зникнення, тортури та позасудові страти опозиційних діячів.

Уряд відкинув ці заяви, а чиновники заявили, що вибори будуть вільними та чесними.

Самія вступила на посаду у 2021 році як перша жінка-президент Танзанії після смерті президента Джона Магуфулі.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Сутички
Ассошіейтед Прес
Танзанія
Антоніу Гутерреш
Канада
Норвегія
Велика Британія