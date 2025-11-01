Самия Сулуху Хассан переизбрана президентом Танзании на фоне массовых беспорядков
Киев • УНН
Самия Сулуху Хассан объявлена победителем президентских выборов в Танзании, набрав 98% голосов. Оппозиционные партии отклонили результаты, назвав голосование издевательством, а международные наблюдатели выразили обеспокоенность отсутствием прозрачности и беспорядками.
Самия Сулуху Хассан была объявлена победителем президентских выборов в Танзании, обеспечив себе еще один срок на фоне беспорядков по всей стране, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Избирательная комиссия сообщила, что Самия получила 98% голосов на выборах в среду. В своей победной речи в субботу она назвала выборы "свободными и демократическими", обвинив протестующих в "непатриотичности".
Оппозиционные партии отклонили результаты, назвав голосование издевательством над демократическим процессом, поскольку главные соперники Самии либо были заключены в тюрьму, либо им было запрещено баллотироваться.
Международные наблюдатели выразили обеспокоенность отсутствием прозрачности и распространенными беспорядками, в результате которых, как сообщается, погибли и получили ранения сотни людей.
Отключение интернета по всей стране затрудняет проверку количества погибших.
Правительство пыталось преуменьшить масштабы насилия, и власти продлили комендантский час, чтобы подавить беспорядки.
Получая в субботу сертификат о победе, 65-летняя Самия сказала: "Мы благодарим силы безопасности за то, что насилие не остановило голосование.
Правительство решительно осуждает насильственные инциденты". "Эти инциденты вовсе не были патриотичными", – сказала она.
Добавим
Ранее в субботу глава избирательной комиссии Джейкобс Мвамбегеле объявил Самию "победителем президентских выборов".
Самия получила около 31,9 миллиона голосов, или 97,66% от общего числа, при этом явка приблизилась к 87% от 37,6 миллиона зарегистрированных избирателей страны, сообщил глава избирательной комиссии.
На полуавтономном архипелаге Танзании Занзибар, который избирает свое собственное правительство и лидера, победил Хусейн Мвиньи из CCM, который является действующим президентом, с почти 80% голосов.
Оппозиция на Занзибаре заявила, что произошло "массовое мошенничество", сообщает информационное агентство AP.
Церемония приведения к присяге Мвиньи продолжается на стадионе Amaan Complex на Занзибаре.
В субботу утром о протестах не сообщалось, но напряженность оставалась высокой в Дар-эс-Саламе, где силы безопасности держали контрольно-пропускные пункты по всему портовому городу.
В пятницу демонстранты в Дар-эс-Саламе и других городах вышли на улицы, срывая плакаты Самии и атакуя полицию и избирательные участки, несмотря на предупреждения командующего армией о прекращении беспорядков.
Демонстрации в основном возглавляют молодые протестующие, которые осудили выборы как несправедливые.
Они обвиняют правительство в подрыве демократии путем подавления основных лидеров оппозиции – один находится в тюрьме, а другой был исключен по техническим причинам.
Представитель оппозиционной партии Чадема в пятницу сообщил агентству AFP, что "около 700" человек погибли в столкновениях с силами безопасности, тогда как дипломатический источник в Танзании сообщил BBC, что есть достоверные доказательства того, что по меньшей мере 500 человек погибло.
Министр иностранных дел Махмуд Комбо Табит охарактеризовал насилие как "несколько изолированных очагов инцидентов тут и там" и сказал, что "силы безопасности действовали очень быстро и решительно, чтобы разрешить ситуацию".
В своем заявлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что он "глубоко обеспокоен" ситуацией в Танзании, "включая сообщения о погибших и раненых во время демонстраций". Он призвал все вовлеченные стороны "предотвратить дальнейшую эскалацию".
Великобритания, Канада и Норвегия выразили аналогичную обеспокоенность, ссылаясь на "достоверные сообщения о большом количестве смертельных случаев и серьезных травм в результате реагирования служб безопасности на протесты".
Было два основных претендента от оппозиции – Тунду Лиссу, которого задерживают по обвинению в государственной измене, что он отрицает, и Лухага Мпина из партии ACT-Wazalendo, – но его исключили из-за юридических формальностей.
Шестнадцать маргинальных партий, ни одна из которых исторически не имела значительной общественной поддержки, получили разрешение на участие в выборах.
Правящая партия Самии "Чама Ча Мапиндузи" (CCM) и ее предшественница "Тану" доминировали в политике страны и никогда не проигрывали выборы с момента обретения независимости.
Накануне выборов правозащитные группы осудили репрессии со стороны правительства, а Amnesty International ссылалась на "волну террора", включавшую насильственные исчезновения, пытки и внесудебные казни оппозиционных деятелей.
Правительство отвергло эти заявления, а чиновники заявили, что выборы будут свободными и честными.
Самия вступила в должность в 2021 году как первая женщина-президент Танзании после смерти президента Джона Магуфули.