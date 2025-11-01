Самия Сулуху Хассан переизбрана президентом Танзании на фоне массовых беспорядков

Самия Сулуху Хассан была объявлена победителем президентских выборов в Танзании, обеспечив себе еще один срок на фоне беспорядков по всей стране, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Избирательная комиссия сообщила, что Самия получила 98% голосов на выборах в среду. В своей победной речи в субботу она назвала выборы "свободными и демократическими", обвинив протестующих в "непатриотичности".

Оппозиционные партии отклонили результаты, назвав голосование издевательством над демократическим процессом, поскольку главные соперники Самии либо были заключены в тюрьму, либо им было запрещено баллотироваться.

Международные наблюдатели выразили обеспокоенность отсутствием прозрачности и распространенными беспорядками, в результате которых, как сообщается, погибли и получили ранения сотни людей.

Отключение интернета по всей стране затрудняет проверку количества погибших.

Правительство пыталось преуменьшить масштабы насилия, и власти продлили комендантский час, чтобы подавить беспорядки.

Получая в субботу сертификат о победе, 65-летняя Самия сказала: "Мы благодарим силы безопасности за то, что насилие не остановило голосование.

Правительство решительно осуждает насильственные инциденты". "Эти инциденты вовсе не были патриотичными", – сказала она.

Добавим

Ранее в субботу глава избирательной комиссии Джейкобс Мвамбегеле объявил Самию "победителем президентских выборов".

Самия получила около 31,9 миллиона голосов, или 97,66% от общего числа, при этом явка приблизилась к 87% от 37,6 миллиона зарегистрированных избирателей страны, сообщил глава избирательной комиссии.

На полуавтономном архипелаге Танзании Занзибар, который избирает свое собственное правительство и лидера, победил Хусейн Мвиньи из CCM, который является действующим президентом, с почти 80% голосов.

Оппозиция на Занзибаре заявила, что произошло "массовое мошенничество", сообщает информационное агентство AP.

Церемония приведения к присяге Мвиньи продолжается на стадионе Amaan Complex на Занзибаре.

В субботу утром о протестах не сообщалось, но напряженность оставалась высокой в Дар-эс-Саламе, где силы безопасности держали контрольно-пропускные пункты по всему портовому городу.

В пятницу демонстранты в Дар-эс-Саламе и других городах вышли на улицы, срывая плакаты Самии и атакуя полицию и избирательные участки, несмотря на предупреждения командующего армией о прекращении беспорядков.

Демонстрации в основном возглавляют молодые протестующие, которые осудили выборы как несправедливые.

Они обвиняют правительство в подрыве демократии путем подавления основных лидеров оппозиции – один находится в тюрьме, а другой был исключен по техническим причинам.

Оппозиция Танзании заявила о почти 700 погибших во время антиправительственных протестов

Представитель оппозиционной партии Чадема в пятницу сообщил агентству AFP, что "около 700" человек погибли в столкновениях с силами безопасности, тогда как дипломатический источник в Танзании сообщил BBC, что есть достоверные доказательства того, что по меньшей мере 500 человек погибло.

Министр иностранных дел Махмуд Комбо Табит охарактеризовал насилие как "несколько изолированных очагов инцидентов тут и там" и сказал, что "силы безопасности действовали очень быстро и решительно, чтобы разрешить ситуацию".

В своем заявлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что он "глубоко обеспокоен" ситуацией в Танзании, "включая сообщения о погибших и раненых во время демонстраций". Он призвал все вовлеченные стороны "предотвратить дальнейшую эскалацию".

Великобритания, Канада и Норвегия выразили аналогичную обеспокоенность, ссылаясь на "достоверные сообщения о большом количестве смертельных случаев и серьезных травм в результате реагирования служб безопасности на протесты".

Было два основных претендента от оппозиции – Тунду Лиссу, которого задерживают по обвинению в государственной измене, что он отрицает, и Лухага Мпина из партии ACT-Wazalendo, – но его исключили из-за юридических формальностей.

Шестнадцать маргинальных партий, ни одна из которых исторически не имела значительной общественной поддержки, получили разрешение на участие в выборах.

Правящая партия Самии "Чама Ча Мапиндузи" (CCM) и ее предшественница "Тану" доминировали в политике страны и никогда не проигрывали выборы с момента обретения независимости.

Накануне выборов правозащитные группы осудили репрессии со стороны правительства, а Amnesty International ссылалась на "волну террора", включавшую насильственные исчезновения, пытки и внесудебные казни оппозиционных деятелей.

Правительство отвергло эти заявления, а чиновники заявили, что выборы будут свободными и честными.

Самия вступила в должность в 2021 году как первая женщина-президент Танзании после смерти президента Джона Магуфули.