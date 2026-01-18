$43.180.08
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Европейские страны усиливают контроль за морскими перевозками и соблюдением санкционного режима. Германия отказала танкеру Arcusat в заходе в свои воды, а судно Hizer Reis также вызвало подозрения.

Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW

Европейские страны начали внедрять борьбу с российским "теневым флотом", а также партнеров страны-агрессора. Это направлено на усиление контроля за морскими перевозками и соблюдение санкционного режима, сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

Специалисты ISW упомянули в аналитическом материале недавние публикации украинских и мировых СМИ по этой теме. Среди них - Bloomberg, украинский сайт "Милитарный" и т.д.

В частности, упоминается о том, что еще 16 января нефтяной танкер под названием Arcusat, повернул с курса между Данией и Швецией в немецкие воды, чтобы плыть на север к арктическому побережью россии. По данным Bloomberg, этот танкер плавал под разными флагами, включая флаги Танзании и Камеруна.

Однако федеральная полиция Германии отказала экипажу корабля в заходе в территориальные воды страны.

Тем временем стало известно, что еще одно судно, вероятно, является турецким балкером Hizer Reis. Об этом сообщал ISW со ссылкой на украинский сайт "Милитарный".

Напомним

российский нефтяной танкер, захваченный Соединенными Штатами в Атлантическом океане несколько дней назад, прибыл в территориальные воды Британии для пополнения запасов.

Евгений Устименко

