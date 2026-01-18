Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
Київ • УНН
Європейські країни посилюють контроль за морськими перевезеннями та дотриманням санкційного режиму. Німеччина відмовила танкеру Arcusat у заході в свої води, а судно Hizer Reis також викликало підозри.
Європейські країни почали впроваджувати боротьбу з російським "тіньовим флотом", а також партнерів країни-агресора. Це спрямовано на посилення контролю за морськими перевезеннями та дотримання санкційного режиму, повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.
Деталі
Фахівці ISW згадали у аналітичному матеріалі нещодавні публікації українських і світових ЗМІ з цієї теми. Серед них - Bloomberg, український сайт "Мілітарний" тощо.
Зокрема, згадується про те, що ще 16 січня нафтовий танкер під назвою Arcusat, повернув з курсу між Данією та Швецією до німецьких вод, щоб плисти на північ до арктичного узбережжя росії. За даними Bloomberg, цей танкер плавав під різними прапорами, включно з прапорами Танзанії та Камеруну.
Однак федеральна поліція Німеччини відмовила екіпажу корабля у заході в територіальні води країни.
Тим часом стало відомо, що ще одне судно, ймовірно, є турецьким балкером Hizer Reis. Про це повідомляв ISW з посиланням на український сайт "Мілітарний".
Нагадаємо
російський нафтовий танкер, захоплений Сполученими Штатами в Атлантичному океані кілька днів тому, прибув у територіальні води Британії для поповнення запасів.