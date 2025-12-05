$42.180.02
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 12714 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 19197 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 32448 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 42362 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
4 декабря, 16:56 • 37283 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 62535 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34409 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57260 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24648 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Швеция прекращает помощь пяти странам и перенаправит деньги на поддержку Украины

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Швеция прекратит помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии, чтобы увеличить поддержку Украины до 10 миллиардов крон в 2026 году.

Швеция прекращает помощь пяти странам и перенаправит деньги на поддержку Украины

Швеция планирует прекратить помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии в ближайшие годы и использует эти средства для увеличения поддержки Украины, заявил министр международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Бенджамин Доуза. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Украина является важнейшим приоритетом Швеции во внешней политике и политике помощи, и поэтому правительство планирует увеличить помощь Украине как минимум до 10 миллиардов крон (1,06 млрд долларов) в 2026 году.  Нет секретного печатного станка для банкнот, предназначенных для оказания помощи, и деньги должны откуда-то поступать

- сказал Доуза.

Правительство сообщило, что эти меры позволят высвободить более 2 миллиардов крон в течение следующих двух лет, которые можно будет направить на помощь Украине, в частности на такие проекты, как восстановление энергетической инфраструктуры страны.

Швеция уже сократила помощь более чем 10 странам со времени прихода к власти нынешнего правительства в 2022 году, в том числе Буркина-Фасо и Мали.

Швеция является крупным донором развития и гуманитарной помощи, с бюджетом в 56 миллиардов крон в год за последние три года.

Правительство заявило, что с 2026 по 2028 год бюджет помощи будет уменьшен до 53 миллиардов крон в год, а финансирование будет перераспределено, в частности часть средств будет использована на покрытие расходов на иммиграцию и репатриацию мигрантов.

