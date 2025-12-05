Швеция прекращает помощь пяти странам и перенаправит деньги на поддержку Украины

Швеция планирует прекратить помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии в ближайшие годы и использует эти средства для увеличения поддержки Украины, заявил министр международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Бенджамин Доуза. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Украина является важнейшим приоритетом Швеции во внешней политике и политике помощи, и поэтому правительство планирует увеличить помощь Украине как минимум до 10 миллиардов крон (1,06 млрд долларов) в 2026 году. Нет секретного печатного станка для банкнот, предназначенных для оказания помощи, и деньги должны откуда-то поступать - сказал Доуза.

Правительство сообщило, что эти меры позволят высвободить более 2 миллиардов крон в течение следующих двух лет, которые можно будет направить на помощь Украине, в частности на такие проекты, как восстановление энергетической инфраструктуры страны.

Швеция уже сократила помощь более чем 10 странам со времени прихода к власти нынешнего правительства в 2022 году, в том числе Буркина-Фасо и Мали.

Швеция является крупным донором развития и гуманитарной помощи, с бюджетом в 56 миллиардов крон в год за последние три года.

Правительство заявило, что с 2026 по 2028 год бюджет помощи будет уменьшен до 53 миллиардов крон в год, а финансирование будет перераспределено, в частности часть средств будет использована на покрытие расходов на иммиграцию и репатриацию мигрантов.

